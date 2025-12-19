近三成移工曾遭詐騙！北富銀攜手 One-Forty 推四語防詐指南強化識詐能力

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣詐騙案件持續攀升，手法日益多樣，對在台工作的移工而言，語言與文化差異使他們成為詐騙集團鎖定的高風險族群。根據 One-Forty 與台北富邦銀行合作的「移工金融理財大調查」，高達 27% 的移工曾遭受詐騙，另有 44.1% 表示語言隔閡是防範詐騙的主要困難，28.6% 則認為防詐宣導僅以中文呈現，造成理解落差。

實際訪談顯示，許多移工對防詐概念相當陌生。在台印尼籍移工 Hana 對「人頭帳戶」毫無概念；在台菲律賓籍移工 Joyce 對「車手」的理解僅停留在「走私犯、拿別人錢的壞人」；在台印尼籍移工 Mia 則坦言，剛來台灣時對金融與防詐資訊完全不了解。這種語言與制度差距，一旦踏入詐騙陷阱，不僅可能遭受金錢損失，也會影響在台的工作與生活。

One-Forty 創辦人陳凱翔指出，儘管政府與民間都有相關防詐宣導，但多數資訊以中文呈現，使移工難以用母語取得最新詐騙類型及防範方法，降低了防範效果。

為提升移工防詐能力，北富銀與 One-Forty 特別推出印尼文、越南文、泰文及菲律賓文的「防詐精選指引」與「理財防詐教育影片」，並製作中、印尼文雙語防詐桌遊。這些工具涵蓋常見詐騙手法、應對方式及實際操作流程，並邀請移工親自體驗，確保內容貼近日常生活。

北富銀副總經理郭佳綾表示，許多移工擔任長照看護，是高齡者防詐的第一道防線。「若移工朋友掌握正確防詐知識，不僅能保護自己，也能幫助長者避免受騙。」她補充，設計防詐資訊時，邀請了 One-Forty 的母語老師與移工朋友共同參與，務求以最熟悉、最能理解的語言傳達防詐知識，提高宣導效果。

在台印尼籍移工 Hana 表示，北富銀以印尼文說明如何使用165 防詐專線，對移工非常實用，「真的會幫助我們，因為這是印尼文，我們完全能理解。」

北富銀與 One-Forty強調，清楚易懂、多國語言的防詐資訊，可提升移工安全意識，打造更安全、友善的工作與生活環境，降低詐騙風險。

