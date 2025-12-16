勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

▲勞動部長洪申翰資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

勞工請病假再也不怕被扣全薪！勞動部近日公告修正《勞工請假規則》，將自2026年1月1日起正式施行，新增多項保障措施，包括：1年內請病假未超過10天，雇主不得不利對待，而針對低薪族群，若工資貼近最低工資，每日病假最多僅能扣薪491元。對此，勞動部也公布常見9大QA，釐清勞工請病假的權益與保障。

新制規定，雇主如欲扣發全勤獎金，須依請假日數按比例扣除。舉例來說，若每月全勤獎金為3000元、月曆天數為30天，請病假1天最多只能扣100元。

但若勞工月薪貼近2026年最低工資2萬9500元，即使雇主調整薪資結構拉高全勤獎金、壓低底薪，也不能超過「每日最低工資的一半」，等於一天病假最多只能扣491元。

勞動部強調，即使雇主薪資調整為「底薪1萬4500元、全勤獎金1萬5000元」，也不能突破每日扣薪上限491元，避免剝削底薪族群。

新制另一大重點是明定「1年內請普通傷病假未超過10天」，雇主不得對勞工為解僱、降薪、喪失福利或影響考績升遷等「不利處分」。

此外，雇主在考核時也應綜合評估勞工的工作能力、態度及績效，不得僅以請假日數為標準。若勞工懷疑遭不當處分，可向地方勞工局申訴，經查證屬實，雇主恐將面臨2萬至100萬元罰鍰。

請病假新制9大QA一次看

Q1：新制何時上路？保障什麼？

答：自2026年1月1日起施行，4大保障措施：

1、1年內請病假不超過10天，不得不利處分。

2、雇主如有處分，需負舉證責任。

3、考核不能只看請假日數。

4、全勤獎金須按請假日數比例扣發。

Q2：為何設定10天為界線？

答：經蒐集勞資雙方與團體意見，10天為多數可接受的平衡標準。

Q3：請半天或幾小時也算進10天嗎？

答：雖然法律上以「日」為單位，但雇主與勞工可協議小時計算，仍適用10日內保障。

Q4：哪些行為算「不利處分」？

答：包含但不限於：

解僱、降職、減薪、剝奪升遷、考績扣分、福利取消、排班權喪失等。

Q5：被不當對待怎麼辦？

答：勞工可向地方主管機關申訴，由雇主負舉證責任。若查證屬實，雇主可處2萬至100萬元罰鍰。

Q6：請假超過10天就沒保障？

答：即使超過10天，雇主仍不得僅因請假就做負面考核，需綜合評估表現。勞工仍可透過調解或訴訟維權。

Q7：10日病假保障，包含其他法定假別嗎？

答：不包含！像是生理假、安胎假等，已有個別保護規定，不列入10日計算。

Q8：請病假需要證明嗎？

答：雇主可要求提供證明，如醫師證明、收據、藥單等。請假規範應載明於勞動契約或工作規則內。

Q9：修法後公司工作規則要更新嗎？

答：是，依法雇主須於30日內向主管機關核備修訂後的工作規則，並公開揭示。