韓駿逸元月將任以星台灣公司總經理　劉得湶任愛派克斯物流高級顧問

▲韓駿逸將擔任以星航運台灣公司總經理。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

歲末年初，海空運界高階人事更迭，以星航運(ZIM)台灣公司總經理劉家禎已經請辭休長假，明年元月將由擔任過台灣東方海外公司總經理的韓駿逸接掌其遺缺；中華航空資深貨運副總劉得湶自華航退休後，轉任香港愛派克斯國際物流高級顧問。

以星名列全球第九大貨櫃船公司，排名在我國陽明海運與萬海航運前面，股票在紐約上市，是近十年快速擴張的貨櫃船公司。近期雖傳出公司考慮出售，但因該公司是以色列官股企業，業界普遍認為出售案難度頗高。

韓駿逸美國南加大畢業，是國內超大型攬貨業海碩集團董事長韓國福的長子，在海碩歷練18年，後轉任台灣東方海外公司總經理，也擔任過中遠海運台灣公司資深顧問，目前擔任杜拜環球集團在香港設立的嘉宏物流運價部門總監，具有23年航運資歷，個性開朗圓融，人脈很廣，獲得業界大老誇讚。

劉家禎傳出將轉戰風電業，但與家人在日本旅遊的他否認這項傳聞，表示明年元月到新公司上任後，會對外公開新職務。

▲劉得湶擔任華航副總經理時曾經當選年度航空貨運風雲人物。（圖／華航提供）

劉得湶1986年加入華航擔任機場基層貨運員，一路升到資深貨運副總，疫情期間每月平均執行逾千班純載貨的客機航班，讓華航成為少數疫情期間獲利的航空公司。2020年年底，貨運權威雜誌《Air Cargo World》推選他為年度航空貨運風雲人物，而他的專業能力在退休後依然備受肯定，愛派克斯聘請他擔任高級顧問。

愛派克斯(Apex)成立於2001年，是第三方物流領域的全球知名企業(台灣稱為海空運承攬業)，2024年度排名中國空運代理服務商第一位，年包機運營數量最高超過4000架次，航空貨運量達42萬噸；在海運部分一年也有30萬箱(20呎櫃)的運量，營運規模很大。