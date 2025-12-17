台積電漲5元至1440　台股反彈逾200點收復27700

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以27596.18點開出，指數上漲59.52點，漲幅0.22％。隨後漲幅擴大，漲204.67點至27741.33點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1435元；鴻海（2317）維持平盤至218元；聯發科（2454）上漲15元至1435元；廣達（2382）下跌3.5元來到269.5元；長榮（2603）上漲0.5元至184元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌302.3點或0.62％，收在48114.26點；標準普爾500指數下跌16.25點或0.24％，收6800.26點；那斯達克指數上漲54.05點或0.23％，收在23111.46點；費城半導體指數下跌31.97點或0.46％，收6958.44點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48114.26
|▼302.3
|▼0.62%
|S&P500
|6800.26
|▼16.25
|▼0.24%
|NASDAQ
|23111.46
|▲54.05
|▲0.23%
|費城半導體指數
|6958.44
|▼31.97
|▼0.46%
資料來源：證交所
讀者迴響