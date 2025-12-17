台積電漲5元至1440　台股反彈逾200點收復27700

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以27596.18點開出，指數上漲59.52點，漲幅0.22％。隨後漲幅擴大，漲204.67點至27741.33點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1435元；鴻海（2317）維持平盤至218元；聯發科（2454）上漲15元至1435元；廣達（2382）下跌3.5元來到269.5元；長榮（2603）上漲0.5元至184元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌302.3點或0.62％，收在48114.26點；標準普爾500指數下跌16.25點或0.24％，收6800.26點；那斯達克指數上漲54.05點或0.23％，收在23111.46點；費城半導體指數下跌31.97點或0.46％，收6958.44點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48114.26 ▼302.3 ▼0.62% S&P500 6800.26 ▼16.25 ▼0.24% NASDAQ 23111.46 ▲54.05 ▲0.23% 費城半導體指數 6958.44 ▼31.97 ▼0.46%

資料來源：證交所