4金控齊刷天價！內外資聯手買　00919換股台新新光金帶量漲6%

▲高股息ETF納台新新光金成分股。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國AI股沽值偏高進入修正期，台股大型科技股也震盪整理，資金轉進金融股尋求避險，群益台灣精選高息ETF（00919）新增台新新光金（2887）為成分股，台新新光延續昨（16）日強勁走勢，股價大漲5.99%，來到21.25元，創下2005年8月以來新高，開盤不到一個小時，成交量來到15.5萬多張，居上市成交量最大個股，中信金（2891）、永豐金（2890）、元大金（2885）、富邦金（2881）等四檔個股創下金控成立以來新高價位。

為協助壽險接軌2026年TW-ICS，金管會6月底推出「暫行措施」，允許壽險業釋出過往特定保單多提存的責任準備金4成，轉列外價金或當期盈餘，但同時要求年底一次將全年獲利3成提存至外價金，有12家壽險業獲准釋出逾3000億元責任準備金，必須在年底一次性提存全年獲利3成到外價金，這不利旗下擁有壽險大型金控獲利表現。

不畏消息面利空，今日金控股扮演撐盤角色，群益台灣精選高息ETF所追蹤「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」將台新新光金納入成分股，激勵今日股價續強，成為上市成交量最大個股。

金控股股王富邦金震盪走高，漲幅來到1.87%，股價來到97.9元，距離百元大關近在咫尺，中信金、永豐金、元大金等三檔個股漲幅3～4%，分別來到49.2元、29.3元以及40.1元，創下金控成立以來新高，大型金控股強攻下，金融類股指數大漲2.81%，越過2400點，創下2412.7點。



