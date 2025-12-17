記憶體供貨吃緊！三星遭傳退出消費級SATA SSD　公司否認停產

▲三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

針對市場盛傳將逐步停產消費級SATA SSD的消息，三星電子正式出面澄清。三星向外媒表示，相關傳聞並不屬實，強調旗下消費級SSD產品線仍會持續供應市場。

根據外媒《wccftech》報導，近期DRAM與NAND供應吃緊，主因AI相關需求快速升溫，產業鏈調整產能面臨壓力。在此背景下，繼美光退出部分消費性市場後，市場一度傳出三星可能跟進，透過停止SATA SSD生產，將產線轉向AI相關應用。不過，三星已明確否認相關說法，並指稱該傳聞為不實消息。

由於三星是全球主要NAND快閃記憶體供應商之一，市場一度憂心若其停止供應SATA SSD，恐對整體SSD供應鏈造成衝擊。外媒分析指出，在美光旗下Crucial業務突如其來的調整後，市場對類似消息的敏感度提高，也讓三星相關傳聞迅速發酵。

報導同時指出，記憶體與儲存市場的供需失衡，已對整體PC產業鏈帶來壓力。包括通用型DRAM（如 GDDR、LPDDR）以及消費性儲存裝置HDD、SSD，皆面臨供應受限情況，進一步推升整機成本，部分品牌如戴爾也傳出調漲產品價格。

此外，外媒先前亦向SK海力士查詢DRAM供應狀況，SK海力士回應正積極改善供應瓶頸，但零售市場要恢復正常，仍需數個月時間。