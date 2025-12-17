狠甩廣達！緯創晉升電子二哥　AI伺服器推動版圖翻轉

緯創前十一月營收已超越廣達、緊追鴻海，並在ＡＩ伺服器需求帶動、以及緯穎十一月營收同步創高的推升下，緯創正式成為電子二哥。

文／呂泰德

緯創前十一月累計營收超越廣達，正式晉身為電子二哥。緯創十一月單月營收來到二八○六．二四億元，年增一九四．六四％，月增五一．六％。累計前十一個月營收達一．九三兆元，相較去年同期大幅成長，讓緯創從過去被視為穩健但中規中矩的代工廠，一舉躍升至僅次鴻海的電子製造商。

ＡＩ動能推升營收

ＡＩ伺服器需求自二○二五年下半年開始急速升溫，美國雲端服務商、企業級客戶與高速成長的新創ＡＩ公司同時加大投入，讓GB200、GB300、NVL72等新一代訓練平台出貨明顯拉高。過去以ＮＢ、桌機、顯示器為主要營收來源的電子代工廠因應趨勢將產能重新分配，誰能搶下高單價、高複雜度的ＡＩ機櫃平台，誰就能在規模與成長率上快速與同業拉開距離。

緯創十一月營收主要受到ＡＩ伺服器的大量交貨驅動，另外，ＮＢ與其他終端產品線維持平穩交貨，但真正推動營收暴衝的是訓練機櫃的大量出貨。從輝達Blackwell與超微ＡＩ平台的需求可以看出端倪，原本預期十一、十二月為訓練機櫃出貨高峰，但十一月即提前爆量，使得緯創營收超乎預期。

從二五年營收可以看出緯創從傳統代工業務向高階伺服器轉型的成果相當顯著。早期緯創在ＮＢ領域比重較重，但在ＡＩ應用興起後，公司逐步加碼資料中心產品、強化與北美雲端客戶的合作深度，並引入更多與GPU/HPC、散熱與電源管理相關的系統整合能力。這些能力的培養，使緯創在ＡＩ伺服器需求爆發的時機，能以完整產線與端到端設計承接ＡＩ需求所產生的產能，並將其快速轉化為營收。

ＡＩ平台迭代速度極快，GB200、GB300之後仍將有更高密度的GPU/ASIC平台推出，而雲端服務商把資料中心視為核心戰略資產，讓緯創的訂單與合作縱深不再只是短期拉貨，而是跨年度的長期專案。這使得緯創的營收成長成為常態，從緯創的案例可知，ＡＩ伺服器對代工廠的要求已不只是大量生產，而是高階整合能力。

電子代工業新趨勢

ＡＩ伺服器需求的全面爆發，不僅讓緯創交出漂亮的營收數字，更在悄悄改變全球電子代工業。當前，ＡＩ伺服器在物料清單計算、組裝複雜度、系統整合技術三方面，都遠高於傳統ＰＣ或一般伺服器。同為代工的廣達雖然擁有完整ＣＳＰ客戶基礎，十一月營收亦來到一，九二九．四七億元、年增三六％，同樣創下歷史新高，但由於其ＰＣ與一般伺服器占比仍高，ＡＩ對營收的貢獻占比仍略遜於緯創。緯穎也在ＡＩ伺服器需求帶動下創下亮眼表現，十一月營收年增超過一五八％，顯示企業級客戶對訓練平台與資料中心建置的需求依舊強勁。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2383期精彩當期內文轉載》