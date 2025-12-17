第七波選擇性信用管制滿周年 消費者感受大解密

▲永慶房屋針對第七波選擇性信用管制進行民意調查，有近7成消費者支持該政策延續至2026年。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，為了能更瞭解消費者對該政策的看法，永慶房屋進行2026年第一季網路會員調查。據調查結果顯示，有超過5成的消費者都認為第七波選擇性信用管制有助於「抑制房價上漲」和「打擊投機炒作」，更有近7成消費者支持該政策延續至2026年，顯示政策獲得多數民意支持。

53%消費者認為第七波選擇性信用管制有助於抑制房價上漲

近六成消費者認為第七波選擇性信用管制有助於打擊投機炒作

根據永慶房屋2026年第一季網路會員調查，共53%消費者認為第七波選擇性信用管制有助於抑制房價上漲(圖一)。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，從去年下半年開始，全台房市受銀行房貸緊縮及央行祭出的第七波信用管制影響，交易量和房價都有所修正。今年也延續去年下半年較低迷的市況，房價也續呈小幅下跌的現象。在本次調查中，有12%消費者認為信用管制對抑制房價上漲非常有幫助，有41%認為有一點幫助，合計53%認為該政策有效抑制房價上漲。

至於該政策是否有助於打擊投機炒作(圖二)，調查結果顯示，有17%消費者認為第七波信用管制對打擊投機炒作非常有幫助，有42%認為有一點幫助，顯示有將近六成的消費者認為該政策對打擊投機炒作有幫助。陳賜傑說明，自第七波信用管制實施後，限制多屋族群貸款成數與貸款年限，使市場資金槓桿被有效壓低，投資客因成本提高而減少進場頻率，整體交易結構更貼近自住需求，房市回歸供需基本面，也讓第七波選擇性信用管制實施一年來，市場熱度明顯降溫，同時也讓消費者認同該政策有助於打擊投機炒作。

68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年

消費者是否支持第七波選擇性信用管制延續至2026年(圖三)呢？陳賜傑表示，根據調查結果顯示，有68%消費者支持第七波選擇性性用管制延續至2026年，顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族族群的購屋負擔將更為加重。陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。