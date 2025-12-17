北車10分鐘通勤圈曝光！龍山寺站6字頭有找　十個最親民站點出爐

▲在台北車站捷運通勤10分鐘的車程內，龍山寺捷運站周遭住宅均價不到6字頭，名列第一。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

台北車站向來被視為北市最重要的交通樞紐，不僅匯聚高鐵、捷運、台鐵與客運路網，更是市民生活、活動的核心地段。永慶房產集團此次以台北車站為中心，延伸至捷運10分鐘通勤圈內的各站點，統計周邊近一年的房市交易數據。數據顯示，在台北車站捷運通勤10分鐘的車程內，仍能找到均價6字頭以下的房屋。

時間換取價格！ 5分鐘車程單坪價差超過 20 萬元

在此次統計中，最具價格優勢的站點為板南線的龍山寺站，其周邊近一年成屋平均單價僅約58.9 萬元，不但為十站中最親民的價格，更位於台北市中心，不僅鄰近即有萬華車站，台北車站和板橋車站也都只需要10分鐘的捷運車程，交通優勢相當明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，除了交通優勢之外，龍山寺捷運站周遭鄰近公園、市場，生活機能成熟。雖然龍山寺站屬萬華老城區，住宅以公寓與老大樓為主，因此整體價格不高，但其較親民的單價以及便利性，近一年交易量達147件，房市交易熱絡。對預算有限、同時希望住在北市核心帶的首購族而言，是入手門檻相對友善的選擇。

▲江子翠捷運站周遭交易量高達221件，榜上交易最熱。住宅均價65.7萬元，僅次龍山寺捷運站。

兩天成交一件！江子翠站周邊最熱絡

榜上交易最熱絡的捷運站，為板南線上的江子翠站。陳金萍表示，江子翠早已是成熟商圈，生活機能十分優越，加上距離板橋和台北車站等蛋黃區皆不遠，地理位置上頗具優勢，因此吸引許多購屋族喜愛優先置產於此。江子翠站近一年成交件數達221件，等於是一天半就能成交一件，市場十分熱絡，而從江子翠站通勤至台北車站僅需約9分鐘，周邊平均單價為65.7萬元，對比台北車站的82.1萬元也有一定價差，價格相當有競爭力。

僅1、2站之遙 這幾站頗具價格優勢

而距離台北車站僅1、2站之遙的西門站、北門站以及小南門站也均有進榜。三站擁有相對較短的通勤距離，近一年平均單價仍落在7字頭，相比台北車站周邊8字頭的行情也有一定價差。

陳金萍表示，作為相鄰站點的西門站周邊多是商業用途，或是較為老舊的住宅，因此成屋價格相對較低，近一年平均單價為71.8萬元。不過站外就是知名街區西門町，人潮、商業活動十分熱絡。而北門站平均單價則約73.0萬元，其優勢在於鄰近迪化街、大稻埕商圈，加上可直通機場捷運，十分便利，而站點周邊多以老舊公寓為主，房價相對親民許多。

至於同樣鄰近北車商圈的小南門站則以78.4萬元排在第十名，陳金萍表示，小南門站靠近植物園，周邊政府機關林立，住宅物件相對稀少，且釋出有限，但街廓整齊，整體居住環境相當優質。陳金萍表示，這三站離北車最近，同時又具有機能優勢，對想住在北市心臟地帶、又想維持預算彈性的購屋族來說，是值得探索好屋的區域。