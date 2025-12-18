台彩銷售衝1,634億創新高！盈餘逾636億挹注社福、首頒「公益愛無限獎」傳遞善意

▲2025公益彩券績優經銷商表揚大會，董事長黃志宜（圖左6）、總經理謝志宏（圖左4）與財政部國庫署副署長林秀燕（圖5）出席。（圖／記者萬玟伶攝，下同）

公益彩券業績再傳捷報，寫下歷史新頁！台灣彩券公司宣布，截至今年12月10日，年度整體銷售業績已達到新臺幣1,634.3億元，不僅提前達成全年度目標，更創下歷年發行以來的新高紀錄。與此同時，第5屆公益彩券累積盈餘亦達到636.39億元，為台灣社會福利注入強大活水。

在這份傲人成績單的背後，是全台經銷商辛勤耕耘的成果，為了感謝這群默默付出的績優經銷商，台灣彩券公司昨（17）日於台北維多麗亞酒店盛大舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，與157位績優經銷商共享榮耀時刻。會上更精心準備了豐盛美味的星級饗宴與樂透互動遊戲，讓平時忙於銷售的經銷商也能放鬆心情「好吃又好玩」！

業績與公益雙創新高 歸功3大關鍵力量

在熱烈的慶祝氛圍中，台灣彩券董事長黃志宜於致詞時強調，能締造1,634.3億元的佳績要歸功於「主管機關的支持」、「台彩同仁的奮鬥」，以及最關鍵的「經銷商夥伴的努力」。他感性表示，「彩券產業每年碰到農曆過年，根本沒有辦法和家人一起圍爐，感謝他們這樣犧牲奉獻的精神，才能締造創新高的公益盈餘，並轉化為照顧台灣每個角落的社福資源。」

黃志宜也特別介紹今年首創的「公益愛無限」獎項，旨在表揚經銷商面對人生難關勇敢奮鬥的感人歷程。這些真實故事目前已透過電視台陸續播出，截至目前也收到許多閱聽眾的正面回饋。他強調，透過影像紀錄與公開表揚，不僅肯定經銷商的辛勤努力，更期盼社會大眾能看見這些正向力量，將公益彩券背後的善意與溫暖傳遞到台灣每個角落。

財政部國庫署副署長林秀燕亦親臨現場，肯定台彩團隊與中信銀，「我們看到中信銀與台彩落實了當初的照顧承諾，這不只是口號，而是具體的行動。」包括為經銷商規劃完善的保險制度、定期舉辦嚴謹的法規教育，以及提供銷售技巧的專業知識輔導等。這些措施建構了一張強大的安全網，讓經銷商在第一線打拚時無後顧之憂，能安心經營這份事業。

董座揭密 電腦型彩券大增23.9%主因

針對今年亮眼的業績，黃志宜進一步分析，截至今年12月10日，立即型彩券（刮刮樂）銷售達860.8億元，年增3.8%，而電腦型彩券更是大爆發，銷售達773.5億元，年增幅高達23.9%。

黃志宜點出電腦型彩券大幅成長的三大關鍵，首先是「春節加碼策略奏效」，加上9天假期累積強勁且集中的買氣。其次是「高頭獎連發」，包括威力彩兩度飆破17億與20億，以及大樂透難得累積至6.9億，成功帶動熱潮。最後則是「經銷商經驗熟成」，第五屆經銷商進入第二年，銷售技巧與客群經營更為純熟，也是業績飆高的關鍵。

至於立即型彩券（刮刮樂）成長31.8億元，黃志宜分析首先是「春節檔期銷售表現突出」，成功帶動全年的整體買氣。其次是「產品發行節奏精準」，發行團隊敏銳掌握市場趨勢與消費者需求，在不同時節推出最適切的產品配置。最後則是「多元產品與行銷策略奏效」，黃志宜亦特別肯定台彩團隊，今年特別針對年輕族群加強網路行銷力道，並舉辦「刮刮樂千萬回饋季」活動，讓民眾除了刮獎金還能登錄抽超商優惠券，透過這類「雙重好康」的誘因，也成功拓展了新的消費客群。

▲展望2026年，董事長黃志宜（右）與總經理謝志宏（左）皆透露，明年將持續透過數位行銷與新商品研發，吸引更多年輕族群投入「買彩券，做公益」的行列。

浴火重生傳遞愛 火場倖存者林佩姍獲「公益愛無限」肯定

值得一提的是，今年大會特別增設「公益愛無限獎」，表揚經銷商的奮鬥故事，其中新店「益財彩券行」的林佩姍成為全場焦點。曾是櫃姐的她，因一場意外導致全身70%燒燙傷，在經歷漫長的復健後，幸運地成為電腦型經銷商，傳承過去小兒麻痺母親的事業。

然而，不久前店內曾發生刮刮樂被偷的事件。「我們第一次遇到這種事，真的手足無措。」幸運的是，台彩公司落實照顧經銷商的承諾，在裝潢時特別補助裝設店內監視系統，拍下的清楚證據，讓他們順利報案抓到犯人，事後更提供專業的法律諮詢協助，讓林佩姍回想起來仍是印象深刻且充滿感謝！

面對身體的不便與偷竊挫折，林佩姍沒有被擊倒，反而發展出獨特的經營心法。她將愛犬西施印在紅包袋上送給客人，溫馨的「萌寵攻勢」大受歡迎。為了體貼眼力不好的長輩，她更親手繪製超大字體的最新彩券資訊，讓熟客們不怕錯過任何「發財機會」。

「我認為笑容就是最好的行銷心法，我也常跟客人說，中頭獎不敢領沒關係，我陪你去！」林佩姍以樂觀與貼心，將彩券行打造成充滿人情味的社區據點，也完美詮釋公益彩券「善的循環」之精神。

