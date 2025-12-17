快訊/大直客簽長約在即、美線月中漲價有撐住　農曆年前估溫和調升

▲美國線運價雖順利調漲，但長約客可直接享受長約價，網站上也拿得到未調漲運價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運美國線本月15日的漲價有順利實現調漲，超大型攬貨業A公司負責人認為，超大直客長約簽約在即，船公司對這次漲價特別堅持所致，B公司負責人則指出，船公司減班近半，以致美國西南岸航線有些航班已經滿艙，讓這次漲價獲得支撐，但長約客可直接享受長約價，網站上也拿得到未調漲運價。

A公司表示，這次漲價成功的原因是年底船公司要與超大型客戶如三星、LG、Costco、Walmart等簽明年的約，所以不管市場如何，船公司都要將運價硬拉上來，否則新的合約難以解決。

根據多家攬貨公司的報價，目前美西每大箱(40呎櫃)2100-2300美元，美東收3000-3300美元，1月是否會再漲要看本月底實際貨載情況，估計農曆年前可以溫和上漲。

超大型攬貨業B公司負責人則分析，目前兩岸運往美國的貨量並未增加，台灣地區還減少，東南亞國家有增加，但就整個亞洲區來看是減少的，因為很多貨都轉到多明尼加、薩爾瓦多等中南美享低關稅的國家，而川普考慮通膨與美國民眾感受，接下來有可能對亞洲國家降稅，到時候很多貨又會回到亞洲，明年估計是變數很多第一年。

該負責人指出，運價雖然有漲上去，但屬於強中透弱狀況，長約客可以直接使用1600-1800美元的長約價，不需要長約與現貨一比一的對比價；歐洲四大輪船公司都有在網站上推出優惠價，馬士基與赫伯羅德合組的雙子星聯盟因為強調是準確船期，減班船期就亂了，因此沒有採取減班行動，本周在網站上可以買到漲價前的1350-1400美元超低價。

另外各船公司也針對不同港口收貨狀況收費，青島貨較少，有船公司提供1350美元舊價，因此目前市場上實收運價很亂，差異也很大，市場並未呈現穩固的運價，今日有一家前十大的貨櫃船公司降價50美元，會不會進一步鬆動待觀察。