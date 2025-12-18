無人艇建造法人估台船可擁三成到五成訂單　一年可增逾5億獲利

▲台船軍用無人船「奮進魔鬼魚號」，可以發射魚雷主打不對稱作戰。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

業界傳出海軍明年特別預算將編列180億元，採購自殺無人艇1320艘，對此台船(2208)高階表達公司有足夠場地可以建立產線，也有潛在合作廠商，但必需在海軍表達很明確要下單時，台船才會真正去設置產線與合作廠商來討論，預料政府傾向國內多家船廠或廠商一起合作，會是國家隊的形式。

國內法人則估計，以台船的營運規模與造船技術，粗估可以拿到三到五成訂單，如果180億預算在立法院順利通過，以台船最低取得54億來估算，原則上政府造艦艇約給造船廠一成利潤，台船就可增加5.4億元的獲利。

180億如果是要造外傳的1320艘無人艇，平均每艘造價是1363.64萬元，與業界估的每艘1500萬元頗為接近，不過龍德造船(6753)高階指出，現在無人艇的大小、規格都還沒公佈，一切都還為時過早，等建造條件公布，公司才能根據現有產能與接單狀況，推算可以爭取多少艘訂單，台船因為位在高雄，外圍廠商多，是具有外包優勢。

台船積極投入無人船技術研發，今年3月下旬發表無人船(USV)，取名為「奮進魔鬼魚號(Endeavor Manta)簡稱：魔鬼魚」，船長8.6米、船寬3.7米、滿載排水量超過5噸、最高航速35節以上，搭配兩部舷外機，並採用「三胴體(Trimaran)」船型設計，有別於已公開的小型無人船，能大幅提高無人船在應對台海周邊惡劣海象下的耐海性與適航性，具簡潔俐落且有科幻感的匿蹤外型。

船隻可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝；在部署考量方面，除可自全台各級港口施放外，亦可採用商用皮卡或拖曳車頭，以曳引車架方式搭載無人船，機動部署至水際灘頭進行施放，卓越的機動性則大大提高戰場存活率，完全體現「不對稱作戰」、「以小搏大」，專為台海環境量身訂做的無人載具。

「魔鬼魚號」具去紅鏈、高性價比、遙導控自主研發、商規現貨、AI辨識目標等特性，生產週期估約6到8周，售價介於1000至5000萬元(不含武器)，除了軍事用途，也可應用於港區巡邏及離岸風電施工戒護等。