美光獨木難支！AI信心潰散　日股暴跌逾800點、失守4萬9

AI概念股賣壓湧現，美股在大型科技股如甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）重挫帶動下全面收黑，儘管美光（Micron）繳出優於預期的財報，仍難挽回市場信心。亞股今（18）日同步走弱，日經225指數早盤重挫逾800點，失守4萬9千點大關，為近三周以來首見。

日經225指數台北時間上午8點開盤報 49058.31點，跌幅0.92%，不到10分鐘內進一步擴大跌勢，一度大跌 868.5點、或 1.75%，暫報 48,643.78點，創下自11月26日以來新低。

科技股成為重災區，日本軟銀股價早盤大跌逾6.8%。同樣受拖累的還有韓國股市，KOSPI指數開盤報3989.60點，下跌 1.6%。

市場靜待川普演說 日銀升息在即

根據《CNBC》報導，美國前總統川普預計將於美東時間週三晚間9點（台北時間週四上午9點）發表演說，外界預料他將聚焦於其任內政績，並為對委內瑞拉政權的制裁行動進行辯護。

另一方面，日本央行（BOJ）將於今日啟動為期兩天的政策會議，市場普遍預期，該行將於週五宣布升息至 0.75%，若成真，將是日本 30年來最高利率水準，加深市場對資金成本上升的擔憂。

甲骨文爆利空 AI概念股重摔

美國AI板塊再現利空。《金融時報》披露，甲骨文（Oracle）主要投資方 Blue Owl Capital 撤回對其資料中心建設項目的資金支持，衝擊市場信心。雖然甲骨文出面否認相關消息，但公司股價仍重挫 5.4%，牽連AI概念股同步走弱，包括博通、輝達（Nvidia）及超微（AMD）股價全線下跌。