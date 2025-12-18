台積電跌15元至1415　台股跌149點失守27400

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以27447.45點開出，指數下跌77.72點，跌幅0.28％。指數跌幅擴大下跌149.49點來到27375.68點，失守27400點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1420元，跌幅0.7％，隨後擴大跌15元至1415元；鴻海（2317）下跌2元至214.5元；聯發科（2454）維持平盤至1425元；廣達（2382）維持平盤來到265元；長榮（2603）維持平盤至184元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌228.29點或0.47％，收在47885.97點；標準普爾500指數下跌78.83點或1.16％，收6721.43點；那斯達克指數下跌418.14點或1.81％，收在22693.32點；費城半導體指數下跌263.13點或3.78％，收6695.31點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47885.97 ▼228.29 ▼0.47% S&P500 6721.43 ▼78.83 ▼1.16% NASDAQ 22693.32 ▼418.14 ▼1.81% 費城半導體指數 6695.31 ▼263.13 ▼3.78%

