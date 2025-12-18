00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

主動復華未來50（00991A）於今（18）日以9.66元掛牌，儘管大盤下挫，00991A呈現小漲態勢，漲幅最高1%多，來到9.77元，開盤半個小時，成交量逼近9萬張。

根據復華投信官網資料顯示，昨（17）日00991A最新規模為104.69億元、淨值為9.66元，前十大持股及權重依序為台積電（2330）19.12%、鴻勁精密（7769）5.31%、奇鋐（3017）4.99%、緯穎（6669）4.78%、貿聯-KY（3665）4.52%、台光電（2383）4.28%、台達電（2308）4.08%、群聯（8299）3.97%、智邦（2345）3.39%、川湖科技（2059）3.38%。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，以目前投資環境與個股成長潛力評估，初期部位配置在市值前50大的股票檔數約25~30檔、市值第51~150大的股票約20~25檔；市值前50大與市值第51~150大股票布局配置，占基金淨資產之配比約為七比三，以兼顧產業趨勢及大盤現況。

呂宏宇指出，AI仍是台股最重要的成長動能，隨AI相關技術與產品應用進步、龍頭廠商策略合作或跨足更多應用端領域，將帶來新的成長機會，因此布局投資主題將分四大類，鎖定產業能見度較高、具成長性的AI供應鏈類股，其中半導體配置比重約35-45%，聚焦AI使先進製程、封測及相關設備需求大增，供需失衡受惠股等；35-45%布局於AI資料中心相關的關鍵零組件，例如散熱、PCB、電源、連接器等電子零組件類股；5-15%於AI伺服器、網通等；同時也會擇機布局具獲利潛力的金融、航運、內需、綠能、軍工等非電子族群。

台股市場近期出現評價偏高與AI變現進程不確定性等疑慮，導致大盤出現獲利了結現象。呂宏宇認為，短期行情震盪可視為波段進場機會，主要在於年底各主要國家央行利率政策陸續底定，不確定性逐步消除，市場重回基本面檢視。

根據利率點陣圖預測，美國聯準會2026~2027年還有降息機會，步調緩慢但趨勢不變。呂宏宇指出，溫和降息措施有助金融市場穩定性及評價表現，預估2026年台股整體企業獲利有機會成長約兩成，加上總體經濟溫和成長，以及台股市場資金動能仍強，使多頭行情有望延續。主動式ETF布局不受指數限制，可依市況靈活調整持股，及時掌握下一波成長機會，建議可納入做為新高行情布局台股市場的投資工具。

00991A募集金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，主動群益科技創新(00992A)亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長(00987A)及募集中的主動第一金台股優(00994A)，總金額有望突破200億元，明年1月並有3檔排隊送件，成為市場最熱門的ETF發行主題之一。

