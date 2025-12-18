ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

主動復華未來50（00991A）於今（18）日以9.66元掛牌，儘管大盤下挫，00991A呈現小漲態勢，漲幅最高1%多，來到9.77元，開盤半個小時，成交量逼近9萬張。

根據復華投信官網資料顯示，昨（17）日00991A最新規模為104.69億元、淨值為9.66元，前十大持股及權重依序為台積電（2330）19.12%、鴻勁精密（7769）5.31%、奇鋐（3017）4.99%、緯穎（6669）4.78%、貿聯-KY（3665）4.52%、台光電（2383）4.28%、台達電（2308）4.08%、群聯（8299）3.97%、智邦（2345）3.39%、川湖科技（2059）3.38%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，以目前投資環境與個股成長潛力評估，初期部位配置在市值前50大的股票檔數約25~30檔、市值第51~150大的股票約20~25檔；市值前50大與市值第51~150大股票布局配置，占基金淨資產之配比約為七比三，以兼顧產業趨勢及大盤現況。

呂宏宇指出，AI仍是台股最重要的成長動能，隨AI相關技術與產品應用進步、龍頭廠商策略合作或跨足更多應用端領域，將帶來新的成長機會，因此布局投資主題將分四大類，鎖定產業能見度較高、具成長性的AI供應鏈類股，其中半導體配置比重約35-45%，聚焦AI使先進製程、封測及相關設備需求大增，供需失衡受惠股等；35-45%布局於AI資料中心相關的關鍵零組件，例如散熱、PCB、電源、連接器等電子零組件類股；5-15%於AI伺服器、網通等；同時也會擇機布局具獲利潛力的金融、航運、內需、綠能、軍工等非電子族群。

台股市場近期出現評價偏高與AI變現進程不確定性等疑慮，導致大盤出現獲利了結現象。呂宏宇認為，短期行情震盪可視為波段進場機會，主要在於年底各主要國家央行利率政策陸續底定，不確定性逐步消除，市場重回基本面檢視。

根據利率點陣圖預測，美國聯準會2026~2027年還有降息機會，步調緩慢但趨勢不變。呂宏宇指出，溫和降息措施有助金融市場穩定性及評價表現，預估2026年台股整體企業獲利有機會成長約兩成，加上總體經濟溫和成長，以及台股市場資金動能仍強，使多頭行情有望延續。主動式ETF布局不受指數限制，可依市況靈活調整持股，及時掌握下一波成長機會，建議可納入做為新高行情布局台股市場的投資工具。

00991A募集金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，主動群益科技創新(00992A)亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長(00987A)及募集中的主動第一金台股優(00994A)，總金額有望突破200億元，明年1月並有3檔排隊送件，成為市場最熱門的ETF發行主題之一。
 

關鍵字： 標籤:台股主動ETF募資破億半導體AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超罕見】漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

推薦閱讀

台新新光金連日刷整併後新高　中信金挑戰50元大關

台新新光金連日刷整併後新高　中信金挑戰50元大關

AI電子族群估值修正，資金轉進落後補漲金融股，加上資產規模逾4千億元群益台灣精選高息ETF（00919）將台新新光金（2887）納入成分股，今（18）日台新新光金續強，來到 21.7元，連日刷新整併以來新高，中信金攀高至49.9元，漲幅1.94%，國泰金（2882）、永豐金（2890）、第一金（2892）、兆豐金（2886）等金控股都在紅盤之上震盪。

2025-12-18 10:48
聯電加碼參與現增　欣興不漲反跌逾3%

聯電加碼參與現增　欣興不漲反跌逾3%

晶圓代工大廠聯電（2303）17日公告，董事會通過參與關聯企業欣興電子（3037）現金增資案，預計投資金額以不超過新台幣7億元為上限，作為策略性投資布局，但欣興今日不漲反跌，盤中跌幅最高達3.5％，股價最低來到204.5元，聯電則持續在平盤附近震盪。

2025-12-18 10:47
日央明料升息1碼、刷30年最高紀錄　市場聚焦「後續政策路徑」

日央明料升息1碼、刷30年最高紀錄　市場聚焦「後續政策路徑」

日本央行今（18日）起一連二天召開金融政策決定會議，預計明日公布會議結果，市場估計政策利率由目前0.5%升息1碼（0.25個百 分點）至0.75%，這將是今年1月以來再次升息，創下1995年以來、30年來的最高利率水準。

2025-12-18 10:38
輝達董事瓊斯賣長抱30年老股　估套現13.89億元

輝達董事瓊斯賣長抱30年老股　估套現13.89億元

根據外媒路透社報導，輝達（NVIDIA）董事會成員瓊斯（Harvey Jones）近日出售公司持股。根據周三公布的監管文件，Jones於12月15日以每股平均177.33美元價格，出售長抱30年、共25萬股輝達股票，套現金額超過4,400萬美元，約合新台幣13.89億元。

2025-12-18 10:03
記憶體狂漲！老手妙解下游陷「悲傷5階段」　2大廠已接受現實

記憶體狂漲！老手妙解下游陷「悲傷5階段」　2大廠已接受現實

記憶體上游迎來超級循環，美光財報優於華爾街預期，投資老手分析「缺貨與漲價是明年最大問題」，由於下游廠商因所處地位不同，對待報價走高的態度也陷入「悲傷5階段」情節中，不過包括戴爾（DELL）、聯想等大廠已接受現實在市場上重新定價。

2025-12-18 10:01
00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

主動復華未來50（00991A）於今（18）日以9.66元掛牌，儘管大盤下挫，00991A呈現小漲態勢，漲幅最高1%多，來到9.77元，開盤半個小時，成交量逼近9萬張。

2025-12-18 09:50
貴金屬好狂！黃金回神直逼新高　白銀先飆破66美元天價

貴金屬好狂！黃金回神直逼新高　白銀先飆破66美元天價

國際貴金屬市場再度掀起狂潮。受美國勞動市場降溫、聯準會降息預期回溫，以及美國與委內瑞拉地緣政治緊張升溫影響，金價強勢反彈、直逼歷史新高，白銀更是率先衝破每盎司66美元大關，改寫歷史紀錄，白金與鈀金同步走揚。

2025-12-18 09:38
台積電跌15元至1415　台股跌149點失守27400

台積電跌15元至1415　台股跌149點失守27400

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以27447.45點開出，指數下跌77.72點，跌幅0.28％。指數跌幅擴大下跌149.49點來到27375.68點，失守27400點。

2025-12-18 09:04
美光獨木難支！AI信心潰散　日股暴跌逾800點、失守4萬9

美光獨木難支！AI信心潰散　日股暴跌逾800點、失守4萬9

AI概念股賣壓湧現，美股在大型科技股如甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）重挫帶動下全面收黑，儘管美光（Micron）繳出優於預期的財報，仍難挽回市場信心。亞股今（18）日同步走弱，日經225指數早盤重挫逾800點，失守4萬9千點大關，為近三周以來首見。

2025-12-18 08:29
無人艇建造法人估台船可擁三成到五成訂單　一年可增逾5億獲利

無人艇建造法人估台船可擁三成到五成訂單　一年可增逾5億獲利

業界傳出海軍明年特別預算將編列180億元，採購自殺無人艇1320艘，對此台船(2208)高階表達公司有足夠場地可以建立產線，也有潛在合作廠商，但必需在海軍表達很明確要下單時，台船才會真正去設置產線與合作廠商來討論，預料政府傾向國內多家船廠或廠商一起合作，會是國家隊的形式。

2025-12-18 07:00

讀者迴響

熱門新聞

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

快訊／和泰汽車有大事　明天暫停交易

鼓勵男性育兒　育嬰留停津貼擬增為7個月

跨境網購注意！　明年3月起「預委任」新制報關

緯創晉升電子二哥　AI伺服器推動版圖翻轉

快訊／花300元爽抱大樂透2.17億元　台彩曝幸運兒一注獨得買法

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

無人艇建造法人估台船可擁三成到五成訂單　一年可增逾5億獲利

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

美光獨木難支！AI信心潰散　日股暴跌逾800點、失守4萬9

00919、00713成分股換血　投信狂掃台新新光金15.9萬張

聯電擬斥資7億元認購欣興增資股　持股比例達13%

4金控齊刷天價！內外資聯手買　00919換股台新新光金帶量漲6%

貴金屬好狂！黃金回神直逼新高　白銀先飆破66美元天價

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／128萬股民歡呼　00919配0.54元花2日填息達陣

台積電提告羅唯仁　林本堅：英特爾反陷危機

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366