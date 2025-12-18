記憶體狂漲！老手妙解下游陷「悲傷5階段」　2大廠已接受現實

▲記憶體下游廠商陷入悲傷5階段循環。（圖／翻攝自「萬鈞法人視野WJ Capital Perspective」）

記憶體上游迎來超級循環，美光財報優於華爾街預期，投資老手分析「缺貨與漲價是明年最大問題」，由於下游廠商因所處地位不同，對待報價走高的態度也陷入「悲傷5階段」情節中，不過包括戴爾（DELL）、聯想等大廠已接受現實在市場上重新定價。

鈞弘資本執行長沈萬鈞在個人臉書粉絲「萬鈞法人視野WJ Capital Perspective」中指出，華爾街原本對美光2026 會計年度第一季（FQ1）的預期，營收大約落在 129.5 億美元，EPS 約 3.9～4 美元附近。

剛剛實際公布的結果是：營收136.4 億美元，高出市場預期將近 7 億美元；非 GAAP EPS 4.78 美元，比共識高出 0.8 美元以上。美光給出的 2026 年第二季展望是：營收中位數約 187 億美元（華爾街平均預估是139億，超過預期35%），毛利率67%，非 GAAP EPS 8.19～8.42 美元。（華爾街平均預估是4.28美元）昨天跟同業聚餐，還在討論美光法說應該會優於預期，下一季估計有可能可以估到7-7.5元美元，結果出來還比我們想的再好15%。

現在看到記憶體的業績只是剛剛開始，下游廠商受短料缺貨與漲價所害才是明年最大的問題。

這一波記憶體缺貨，如果要用心理學來形容，下游廠商正在經歷的，其實很像一場集體性的「創傷接受歷程」。

一開始，是否認。

11 月中，宏碁董事長陳俊聖還在公開場合說「記憶體不缺，價格會下來」。這不是他判斷錯誤，而是典型的第一階段反應。當需求模型、庫存假設、過去十年的產業記憶都告訴你「消費性產品淡季＋需求轉弱＝上游價格回落」，自然會選擇相信那套熟悉的劇本。

尤其當時多數筆電品牌手上還有庫存、合約價尚未完全鬆動，否認反而是理性選擇，因為承認，意味著整個年度規劃要被推翻。

但現實很快進入第二階段，憤怒與錯愕交織。

10 月開始，一線 CSP 為了 2026 年資料中心建置，幾乎是失去理智地掃貨。DDR5 16GB 模組三個月內從 40 美元漲到 180、200 美元，現貨市場早晚不同價，合約價直接不報。這時候，下游的情緒不是恐慌，而是「怎麼會變成這樣」。你會看到品牌商飛去韓國議價、轉向中國供應商、在市場上互相抬價搶貨。表面上是商業行為，實際上是一種失控後的情緒反射。

接著，是談判。

這個階段最容易被誤解成「事情快要好轉」。開始有人說 2026 年中要擴產了，中國通路商庫存很多，等倒貨價格就會崩。筆電品牌內部也開始各種方案推演：SSD 容量砍半、DRAM 規格下修、零組件等級調整、補貼重談。這些都是談判期的典型行為，不是因為問題解決了，而是人會試圖用「條件交換」來換取痛苦減輕。

但只要你真的去問過記憶體原廠，答案其實非常一致：不想重演供過於求，不會在 2026 下半年大開產能。再加上 AI 伺服器之外，連一般伺服器出貨量都在拉升，記憶體的結構性需求已經變了。談判，其實只是延後接受現實的時間。

然後，是低潮。

當公司內部開始出現那種對話：「BOM cost 不重要，買得到貨比較重要」，代表心理狀態已經改變。這不是投降，而是承認權力不在自己手上。漲價不漲價都很痛，不漲會賠錢，漲了買氣崩。2026 年第一季年減 10%，第二季再掉 10～20%，對一個成熟產業來說，這是非常重的衝擊。沒有AI伺服器業務的品牌，會在這一段時間真正感受到「寒冬」兩個字的重量。

最後，才是接受。

接受的標誌，不是問題消失，而是行為開始調整。戴爾先喊漲，聯想通知舊報價失效，其他品牌跟進。市場會重新定價，供應鏈會重新排序。也會有人撐得住，有人撐不住。蘋果因為長約與體量，相對有緩衝；多數 PC 品牌沒有選擇，只能順著現實往前走。

把這整個過程看成心理學上的階段，不是為了戲劇化，而是幫助理解：現在市場上看到的混亂、矛盾與反覆，其實不是誰特別悲觀或樂觀，而是不同公司、不同位置，正卡在不同階段。

上游，是超級循環。

下游，是創傷復原。

沈萬鈞表示，當你理解這一點，再回頭看記憶體價格、PC 出貨、供應鏈分化，很多事情就不再需要用情緒解讀，只剩下時間與結構的問題。