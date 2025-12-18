快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（18日）開低走低，加權指數終場下跌56.64點，以27468.53點作收，跌幅0.21％，成交量4464.05億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌77.72點開出，指數開低走低，盤中最高達27569.44點，最低27350.77點，終場收在27468.53點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1430元；鴻海（2317）下跌0.5元至216元；聯發科（2454）下跌5元至1420元；廣達（2382）下跌5元來到260元；長榮（2603）下跌1元至183元。
今天漲幅前5名個股為裕隆（2201）上漲3.3元，漲幅9.94％；興能高（6558）上漲3.75元，漲幅9.92％；銘鈺（4545）上漲3.6元，漲幅9.92％；銘異（3060）上漲3.15元，漲幅9.91％；喬鼎（3057）上漲1.55元，漲幅9.81％。
跌幅前5名個股則為華凌（6916）下跌2.1元，跌幅9.86％；聯合再生（3576）下跌0.82元，跌幅9.79％；大眾控（3701）下跌3.6元，跌幅9.11％；光聖（6442）下跌105元，跌幅8.64％；一詮（2486）下跌7.7元，跌幅7.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|裕隆（2201）
|36.5
|▲3.3
|▲9.94％
|興能高（6558）
|41.55
|▲3.75
|▲9.92％
|銘鈺（4545）
|39.9
|▲3.6
|▲9.92％
|銘異（3060）
|34.95
|▲3.15
|▲9.91％
|喬鼎（3057）
|17.35
|▲1.55
|▲9.81％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華凌（6916）
|19.2
|▼2.1
|▼9.86％
|聯合再生（3576）
|7.56
|▼0.82
|▼9.79％
|大眾控（3701）
|35.9
|▼3.6
|▼9.11％
|光聖（6442）
|1110.0
|▼105.0
|▼8.64％
|一詮（2486）
|90.3
|▼7.7
|▼7.86％
資料來源：證交所
