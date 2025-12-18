快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度 追回數千萬

前民進黨立委鄭運鵬今年7月出任台灣世曦工程顧問公司董事長，上任後即啟動制度檢討與內控改革。有員工發信給媒體指出，他於17日以「董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向」為題，向全體員工發布公開信，首度對外說明公司長年獎金制度失序的狀況，並坦言已追回數千萬元不符規定的獎金，同時承諾不追溯回收歷年已發放、總額近新台幣5億元的業務獎勵。

美光曝缺貨到2026年後！華邦電爆量刷25年新高 2檔記憶體看俏

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）在與分析師的電話會議中表示，強勁且持續的產業需求，加上供給受限，導致市場環境緊俏。他預期缺貨將持續至2026年以後，帶動美光盤後飆漲8%，台廠記憶體股今（18）日接力走揚，華邦電（2344）爆逾36萬張成交量攻上77.8元，再刷25年新高。

美銀美林經理人調查：樂觀情緒創逾四年來高點 擔憂AI泡沫程度降溫

根據彭博資訊等外電新聞援引，12月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒自6.4進一步攀升至7.4，達2021年7月以來新高水準，其中經理人現金水位由3.7%的低點進一步下滑至3.3%的歷史低點，觸發「顯著賣出」的訊號，自1998年以來曾見過9次現金水位低於3.6%水準，其後一個月全球股市平均下跌2%，意味著對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。

聯準會還有降息空間 法人：持有標普500逾1年勝率75%

近期美國金融市場在利率震盪、科技股評價修正與資金流動分歧的情況下，整體仍維持穩定，儘管偏高利率壓抑部分成長型企業估值，但本季多數企業財報表現優於市場預期，台新標普500 ETF(009806) )研究團隊指出，Fed後續持續降息機率高、CSP大廠持續上修資本支出，美股續航力仍加，據統計持有美國標普500指數只要超過一年，勝率高達75%。

納智捷爆年底前賣鴻華先進 裕隆股價奔漲停

市場傳出鴻華先進（2258）接手整個納智捷品牌可望在年底前定案，受此消息面影響，裕隆（2201）早盤即攻上36.5元漲停價，創三周以來高。

台新新光金連日刷整併後新高 中信金挑戰50元大關

AI電子族群估值修正，資金轉進落後補漲金融股，加上資產規模逾4千億元群益台灣精選高息ETF（00919）將台新新光金（2887）納入成分股，今（18）日台新新光金續強，來到 21.7元，連日刷新整併以來新高，中信金攀高至49.9元，漲幅1.94%，國泰金（2882）、永豐金（2890）、第一金（2892）、兆豐金（2886）等金控股都在紅盤之上震盪。

記憶體狂漲！老手妙解下游陷「悲傷5階段」 2大廠已接受現實

記憶體上游迎來超級循環，美光財報優於華爾街預期，投資老手分析「缺貨與漲價是明年最大問題」，由於下游廠商因所處地位不同，對待報價走高的態度也陷入「悲傷5階段」情節中，不過包括戴爾（DELL）、聯想等大廠已接受現實在市場上重新定價。

26.2萬人揪心！00918配0.565元 隨台股挫逾百點陷入貼息

採季配息、受益人數26.2萬的大華優利高填息30（00918）於今（18）日除息，每股配息0.565元，持有一張可領565元，昨（17）收盤價22.99元，今日除息參考價22.42元，受到大盤下挫拖累，股價開低走低，最低來到22.2元，呈現貼息狀態，此次股利將在明（2026）年1月13日發放。

聯電加碼參與現增 欣興不漲反跌逾3%

晶圓代工大廠聯電（2303）17日公告，董事會通過參與關聯企業欣興電子（3037）現金增資案，預計投資金額以不超過新台幣7億元為上限，作為策略性投資布局，但欣興今日不漲反跌，盤中跌幅最高達3.5％，股價最低來到204.5元，聯電則持續在平盤附近震盪。

輝達董事瓊斯賣長抱30年老股 估套現13.89億元

根據外媒路透社報導，輝達（NVIDIA）董事會成員瓊斯（Harvey Jones）近日出售公司持股。根據周三公布的監管文件，Jones於12月15日以每股平均177.33美元價格，出售長抱30年、共25萬股輝達股票，套現金額超過4,400萬美元，約合新台幣13.89億元。