存錢也有心理學？三種存錢動機　搞懂理財焦慮從何而來

在人人都喊著「要存錢」、「要變有錢」的時代，「為什麼想變有錢？」這個看似簡單的問題，其實影響著每個人的理財方式與心理狀態。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴從心理學角度切入，深入解析「存錢理由」，揭開那些看似努力、其實讓人更焦慮的金錢動機。

節目指出，人們存錢的理由大致可分成「恐懼型」、「控制型」與「自由型」。其中，「恐懼型」多來自童年或家庭的經驗，使人將金錢視為安全感唯一來源，即使帳戶存款增加，焦慮感卻未必減少。而「控制型」則習慣用精準計畫掌握生活，存錢對他們而言是一種秩序象徵，但也容易因過度追求可控性而失去彈性。至於最健康的「自由型」則把金錢視為一種選擇權，透過存錢換取未來的彈性與可能性。

主持人也提醒，許多存錢焦慮其實與「比較心態」與「自我價值」綁太緊有關。看到朋友買車、買房、出國，就誤以為自己落後，或把「不夠有錢」視為「不夠好」，讓金錢成為壓力來源。這種心態容易形成「焦慮存錢—報復性消費」的惡性循環，使人更難真正穩健理財。

節目也提供簡易的「存錢動機小測驗」，讓大家透過三個選擇題快速判斷自己偏向哪一類型。此外，主持人也分享「健康存錢三原則」。首先是設定清楚且具體的目標，避免把「我要變有錢」這類模糊願望，變成長期焦慮來源。其次是保留生活彈性，不因存錢壓力過度犧牲小確幸，讓理財能持續而不痛苦。最後，不把金錢當成衡量自己的標準，避免落入「不夠有錢＝不夠好」的心理陷阱。

節目最後強調，真正聰明的存錢不是把錢存得最多，而是讓每一塊錢都能帶自己更接近想要的人生。 理解自己的金錢動機、看清心理需求，才能讓存錢變成一件安心、踏實、而非焦慮的事。