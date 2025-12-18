慧洋明年8艘新船估毛利率逾5成　小輕便型船視情況售出

▲慧洋董事長藍俊昇指出，公司明年8艘新船交船，估計毛利率都有五成以上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)董事長藍俊昇指出，公司明年有8艘4萬噸輕便型船交船，以目前市場狀況推估，陸續簽署指數連長約後，平均毛利率約51.61%；公司現有3.5萬噸以下小輕便型船，雖然船齡僅約10年上下，但決定趁著價格好逐一出售，未來慧洋船隻最小是3.7萬噸的輕便型船；公司預計明年先賣出6-8艘，明年本業與業外估計都會有更好的表現。

目前慧洋建造中船舶共有18艘，包括明年的8艘4萬噸輕便型船，2027年2艘巴拿馬型船與4艘輕便型船，2028年4艘輕便型船；而目前全球總訂單量巴拿馬型共462艘、超輕便型458艘，輕便型269艘，這三型船超過20年船齡的巴拿馬型船佔現有船舶16.5%，超輕便型14.7%、輕便型15.5%，也就是有高比例船舶面臨高油耗與汰換問題。

慧洋船隊都是中小型散裝船，明年中小型散裝船供給估計增加約3%、今年12月份經濟合作暨發展組織(OECD)預測明年度全球GDP成長率約2.9%，將會是供需平衡的一年。

中國大陸與東南亞國家承諾今年向美國購買的1200萬噸與1900萬噸穀物，估計會集中在今年首季裝船運送；未來三年根據中美協議則是中國每年採購2500噸美國大豆，加上其他穀物，有利中小型散裝船運輸需求。如果明年俄烏戰爭能夠結束，烏克蘭重建物資主要靠中小型散裝船運輸，有望增添利多。

散裝船運市場今年前三季受美國關稅影響表現衰退，第四季明顯好轉。慧洋目前共有127艘中小型散裝船，其中87艘簽署指數連結長約，去年第四季巴拿馬型船到11月底為止平均日租是10,557美元，今年均價是16,557美元，年增57%；同期間超輕便型船去年平均日租13,865美元，今年是17,620美元，年增27%；輕便型船去年平均日租11,718美元，今年15,265美元，年增30%。

慧洋今年累計前11月合併營收為新台幣151.98億元，營業淨利34.12億元，稅前盈餘33.77億元，自結每股稅前盈餘4.52元。