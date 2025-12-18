志信旗下美麗信花園酒店前3季住房率達93%　餐旅營收首度超越運輸

▲志信旗下美麗信花園酒店去年與今年前三季住房率都高達93%。（圖／美麗信提供)

記者張佩芬／台北報導

志信國際(2611)今(18)日下午舉辦法說會，公司總經理陳秀奇指出，公司旗下美麗信花園酒店經過5個月的全館設備汰舊換新，在112年1月18日以嶄新的豪華客房重新迎接旅客，113年全年與今年前3季住房率高達93%，創美麗信開館以來的最佳營運表現，第三季營收佔比也首度超越運輸事業，達50.94%。

志信今年第三季運輸事業佔比自去年第三季的50.31%降為47.24%，除了因為美麗信花園酒店維持高住房率，今年受美國關稅影響，台灣貨櫃進出口量衰退也是影響因素。志信運輸業務是交由子公司新海運輸倉儲公司經營。

志信近幾年也積極發展營建事業，在苗栗縣竹南鎮「志信耘豊」位於苗栗縣竹南鎮的450坪基地，規劃興建16棟別墅社區，基地位置於科專七路與公義路交叉口，鄰大同高中旁，為台積電第一排，基地正前方為帶狀公園，生活機能完善。公司在竹南已新購一筆土地，預計明年動工興建。

志信今年前三季累計營收4.96億元，營業毛利1.47億，毛利率29.70%，稅前盈餘7323萬元，本期淨利8277萬元，合併稅後盈餘7280萬元，EPS0.39元。