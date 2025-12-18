六角旗下飲品品牌祭優惠　Mr.WISH推聯名優惠、外送買一送一

▲Mr.WISH攜手京都SOU・SOU推聯名優惠。（圖／Mr.WISH提供）

記者高兆麟／台北報導

隨著聖誕及元旦即將到來，各家飲料店家也祭出新品或優惠搶攻市場，其中六角集團（2732）旗下日出茶太也推出歡慶元旦優惠活動，只要元旦當天出示會員就可以享有抹茶系列買一送一，Mr.WISH 則攜手京都織物紋樣設計品牌 SOU・SOU 推出聯名企劃，12月17日起祭出五窨茉莉系列上市優惠，主打「五窨初茉綠茶」限時優惠價39元、「五窨粉粿奶綠」59元，至明年1月1日止。

同屬六角旗下的翰林茶館，則推出至12月31日的每週三無糖日ㄝ精選五款純茶推出買一送一，品項包括香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限大杯同品項。

針對推出新品，Mr.WISH 外送平台也同步推出雙杯優惠價，包含「五窨粉粿奶綠」雙杯100元、「五窨初茉奶綠」雙杯90元，讓消費者以親民價格一次品嚐不同風味。

Mr.WISH本次聯名亦首度引入京都設計品牌 SOU・SOU 經典紋樣，將日本四季意象與茶文化結合，應用於杯款與周邊設計。配合年末送禮需求，12月17日起凡購買任一飲品，即可加價149元帶走聯名變色杯（微笑款）與紙提架組；另同步推出不鏽鋼吸管杯、聯名保冷袋與聯名吊飾等限量周邊，強化聯名收藏與實用性。

除產品聯名外，Mr.WISH 也同步公開品牌升級計畫，台北延吉店以全新現代簡約風格亮相，打造 Mr.WISH × SOU・SOU 聯名旗艦店，將 SOU・SOU「SO-SU-U 十數昆」紋樣融入店裝設計，呈現更具設計感的消費空間。品牌指出，隨著新店型正式啟用，也同步開放加盟合作，盼攜手更多創業夥伴擴大市場版圖。