川普封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪　影響16%運力讓運價再攀升

▲新興航運的3艘超大型油輪運價正快速翻升。（圖／新興提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普宣布下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪(業界稱為影子船隊)，讓運價原本就偏高的超大型油輪(VLCC)運價持續攀升，昨(18)日現貨市場日租已達12.8萬美元，約為成本價的5倍，1年期長租日租達6.8萬美元。有3艘VLCC參加的聯營池(POOL)的新興航運(2605)，11月營收年增49.16%，估計未來幾個月將持續攀升。

新興11月營收4.82億元，月增17.28%，年增49.16%，該公司所參加的聯營池(POOL)，平均日租達到8.28萬元，較10月的4.49萬元高出3.34萬美元，是成本價2.45萬美元的3.38倍。目前國內環能海運也有3艘VLCC，但因與中油簽有長期運約，不受市場運價波動影響。

近期在委內瑞拉近海，美國軍方扣押了受制裁的VLCC「Skipper」號，另在黑海，烏克蘭安全域(SBU)與烏克蘭海軍聯合行動，利用“Sea Baby”海上無人艇襲擊了被視為俄羅斯影子油輪的蘇伊士型油輪，影子船隊已經開始被明確視作軍事打擊物件。

影子船隊主要是指用來未遭受經濟制裁國際運送物資的船舶，根據SSY數據，VLCC中超過16%船隊屬於影子船隊。

SSY今年10月底更新的《全球油輪及散裝船隊概況》顯示，全球VLCC(約30萬噸)現有船隊為883艘，手持訂單133艘，對應訂單佔比約15.1%。按照常規理解，這樣的訂單比例足以支撐未來若干年的溫和增長，但剔除制裁船後VLCC船隊預期增長率為-1.2%。遭剔除的VLCC約有144艘，佔現有船隊的16.3%，這些船隻難以回到正規市場。

同樣的結構在其他中大型原油船中也十分突出。蘇伊士型油輪(約16萬噸)現有船隊為701艘，訂單136艘，訂單佔比接近19.4%，被制裁船舶約112艘，佔比16%。在剔除制裁船後，該船型預計仍有約3.4%的正增長空間，相對VLCC來說稍顯寬裕。

阿芙拉型/遠端油輪(8-12萬噸)的情況則更加極端：在1188艘現有船中，被制裁船多達305艘，佔比高達25.7%，在如此高的制裁滲透率下，即便有198艘的訂單支撐，剔除制裁船後船隊規模仍被測算為-9.0%的收縮。

業界評估，對VLCC和阿芙拉型等關鍵原油運輸船型來說，被鎖死的比重已經高到足以改寫未來數年的供給曲線，目前估計至少在2026年上半年，油輪運價仍將維持高位運行，而真正的拐點，可能要等到新船集中交付並且關鍵航線恢複通行之後才會出現。

一方面，部分油輪因參與伊朗、俄羅斯和委內瑞拉原油運輸而遭到西方制裁，被排除在主流租船市場之外，另一方面，紅海危機等地緣政治衝突改變了傳統航線結構，進一步推高了噸海浬需求。

Jefferies分析師Omar Nokta預計，2026年VLCC船隊利用率將升至92%，高於2025年的89.5%，並創下2019年以來的新高。在油輪市場中，90%以上的利用率通常被視為「高度緊張」區間，一旦出現突發事件，運價極易出現劇烈波動。

Lloyd's List Intelligence數據顯示，目前參與俄羅斯、伊朗和委內瑞拉受制裁原油運輸的油輪多達1423艘，其中921艘已受到美國、英國或歐盟制裁。在這些船舶中，702艘為原油油輪，但仍有148艘尚未被正式制裁，遊走在監管邊緣。