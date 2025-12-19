快訊／台積電漲25元至1455　台股開盤大漲逾340點重回27800

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股18日全面收漲，台股今（19日）以上漲217.21點、27685.74點開盤，指數續反彈走高，大漲346點，指數來到27815.03 點，重回27800點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1455元，漲幅1.75％；鴻海（2317）上漲3元至219元；聯發科（2454）上漲20元至1440元；廣達（2382）上漲2.5元來到262.5元；長榮（2603）下跌0.5元至182.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲65.88點或0.14％，收在47951.85點；標準普爾500指數上漲53.33點或0.79％，收6774.76點；那斯達克指數上漲313.04點或1.38％，收在23006.36點；費城半導體指數上漲168.32點或2.51％，收6863.63點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47951.85 ▲65.88 ▲0.14% S&P500 6774.76 ▲53.33 ▲0.79% NASDAQ 23006.36 ▲313.04 ▲1.38% 費城半導體指數 6863.63 ▲168.32 ▲2.51%

