江宏榮25年船員培育之路　為航海新世代點亮一盞盞希望　

▲中華航業人員訓練中心江宏榮組長。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

航港局指出，在台灣海運產業長期面臨人才缺口的挑戰下，有一位默默堅守在訓練第一線超過25年的教育者，用穩定、踏實與使命感，點亮了無數青年航向海洋的道路。他是財團法人中華航業人員訓練中心訓練組組長——江宏榮，被視為台灣乙級船員訓練最重要的推動力量之一。

江宏榮畢業於中正理工學院機械系(80年班)，服役後即分發至海軍艦艇服務，82年前往美國接受專業訓練並參與接艦任務；返國後於海軍造船廠任職，累積艦艇維修與工程管理經驗，88年更擔任陽字號艦輪機長，負責艦上動力與機械系統等重要工作。

89年退伍後，他選擇投入海事教育領域，進入中華航業人員訓練中心至今已超過25年，期間並於92年取得國立台灣海洋大學機械與輪機工程學系碩士學位，以更扎實的專業投入訓練工作。

憑藉深厚的機械與輪機背景與艦艇實務經驗，他迅速成為台灣船員訓練的重要支柱。尤其自第70期起承擔乙級船員訓練班(乙訓班)的統籌至今，全程參與招生、面談、課程設計、紀律管理、履歷輔導、模擬面試與航商媒合等各項工作，形塑出國內少見、從訓練到就業的「一條龍式」人才培育模式，深刻改變了台灣乙級船員的訓練品質與就業銜接。

截至第96期，江宏榮已協助完成89班、1723名乙級船員訓練，是全國培訓量最大、就業媒合成效最好的乙級船員訓練計畫之一。結訓學員投入航運產業的比例長期穩定達九成，成為台灣航運產業的新生力量來源。

面對產業人力需求快速變動，他也積極與航港局協作，彈性加開公費班次，並導入企業需求調查、學員在職回饋制度、班級紀律管理與即時溝通機制，使乙訓班不只是一個訓練課程，更成為「學員能順利進入海上職涯的橋梁」。

從課堂講師到學員輔導，從學員的第一堂安全課到上船後的持續關懷，江宏榮的角色從未離開「讓台灣航海人才更好」的初心。二十餘年來，他見證學員迷惘、成長、上船、變成船舶上的專業幹部，也以自身的穩定力量，陪伴每一位新船員走向海洋。他的工作不在於被看見，而是在讓更多人看見海上的未來。他為台灣船員點亮的每一盞燈，如今已成為航運產業前行的重要光源。

航港局呼籲，國內航運產業正持續面臨人力需求提升的趨勢，具備專業訓練與合格證照的船員人才，是支撐我國海運能量的重要基石。為鼓勵更多民眾投入船員職涯，該局持續推動「海員新星 2.0」培育計畫，提供訓練補助與就業銜接資源，協助有志者順利踏入航運產業。對海上職涯有興趣的民眾，歡迎洽詢下方船員訓練機構辦理之乙級船員訓練班，瞭解訓練課程、報名資格及未來就業發展，以專業訓練作為航向海洋職涯的第一步。