快訊／台股收盤大漲227.82點　台積電持平至1430

台股今（19日）開高走高，加權指數終場大漲227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83％，成交量5519.3億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲217.21點開出，指數開高走高，盤中最高達27869.78點，最低27672.05點，終場收在27696.35點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1430元；鴻海（2317）上漲5.5元至221.5元；聯發科（2454）下跌10元至1410元；廣達（2382）上漲5元來到265元；長榮（2603）上漲2.5元至185.5元。
今天漲幅前5名個股為銘旺科（2429）上漲7.3元，漲幅10％；虹冠電（3257）上漲6.2元，漲幅9.98％；德律（3030）上漲17元，漲幅9.94％；日勝化（1735）上漲1.45元，漲幅9.93％；中華化（1727）上漲3.75元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為吉祥全（2491）下跌2.5元，跌幅9.88％；中視（9928）下跌1.7元，跌幅8.13％；興能高（6558）下跌2.55元，跌幅6.14％；長華*（8070）下跌2.45元，跌幅5.58％；六方科-KY（4569）下跌7元，跌幅4.39％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|銘旺科（2429）
|80.3
|▲7.3
|▲10.0％
|虹冠電（3257）
|68.3
|▲6.2
|▲9.98％
|德律（3030）
|188.0
|▲17.0
|▲9.94％
|日勝化（1735）
|16.05
|▲1.45
|▲9.93％
|中華化（1727）
|41.55
|▲3.75
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|吉祥全（2491）
|22.8
|▼2.5
|▼9.88％
|中視（9928）
|19.2
|▼1.7
|▼8.13％
|興能高（6558）
|39.0
|▼2.55
|▼6.14％
|長華*（8070）
|41.45
|▼2.45
|▼5.58％
|六方科-KY（4569）
|152.5
|▼7.0
|▼4.39％
資料來源：證交所
