快訊／台股收盤大漲227.82點　台積電持平至1430

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（19日）開高走高，加權指數終場大漲227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83％，成交量5519.3億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲217.21點開出，指數開高走高，盤中最高達27869.78點，最低27672.05點，終場收在27696.35點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1430元；鴻海（2317）上漲5.5元至221.5元；聯發科（2454）下跌10元至1410元；廣達（2382）上漲5元來到265元；長榮（2603）上漲2.5元至185.5元。

今天漲幅前5名個股為銘旺科（2429）上漲7.3元，漲幅10％；虹冠電（3257）上漲6.2元，漲幅9.98％；德律（3030）上漲17元，漲幅9.94％；日勝化（1735）上漲1.45元，漲幅9.93％；中華化（1727）上漲3.75元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為吉祥全（2491）下跌2.5元，跌幅9.88％；中視（9928）下跌1.7元，跌幅8.13％；興能高（6558）下跌2.55元，跌幅6.14％；長華*（8070）下跌2.45元，跌幅5.58％；六方科-KY（4569）下跌7元，跌幅4.39％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 銘旺科（2429） 80.3 ▲7.3 ▲10.0％ 虹冠電（3257） 68.3 ▲6.2 ▲9.98％ 德律（3030） 188.0 ▲17.0 ▲9.94％ 日勝化（1735） 16.05 ▲1.45 ▲9.93％ 中華化（1727） 41.55 ▲3.75 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 吉祥全（2491） 22.8 ▼2.5 ▼9.88％ 中視（9928） 19.2 ▼1.7 ▼8.13％ 興能高（6558） 39.0 ▼2.55 ▼6.14％ 長華*（8070） 41.45 ▼2.45 ▼5.58％ 六方科-KY（4569） 152.5 ▼7.0 ▼4.39％

資料來源：證交所