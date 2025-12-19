輝達H200晶片對中出口邁出關鍵一步　外媒曝川普政府啟動審查

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒路透社報導，美國川普政府已啟動審查程序，評估是否允許輝達旗下次高階AI晶片H200首度出口中國，若獲批准，將兌現川普先前允諾放行相關銷售的承諾。

報導指出，川普本月表示，將允許輝達H200晶片銷往中國，並由美國政府向相關銷售收取25%費用，藉此削弱中國對本土晶片的需求，確保美國企業在AI晶片競賽中維持領先地位。不過，此舉也引發美國政壇內部「對中鷹派」反彈，憂心先進晶片可能強化北京的軍事與AI能力。

消息人士透露，負責出口管制的U.S. Commerce Department，已將輝達H200出口的許可申請，送交國務院、能源部與國防部進行跨部會審查，相關單位依規定有30天時間提出意見，最終決定權仍掌握在川普手中。一名政府官員強調，審查將是「全面且嚴謹」，並非形式性程序。

白宮方面未正面回應審查細節，但重申川普政府致力於在不犧牲國安的前提下，確保美國科技體系的全球主導地位。相較之下，前總統拜登任內曾以國安為由，大幅限制先進AI晶片出口中國與可能成為轉運管道的國家。

部分前政府官員則對此政策轉向表達疑慮。曾任拜登政府白宮國安會官員的智庫學者指出，若大量對中出口H200晶片，恐是「重大的戰略錯誤」，並質疑相關部會是否能認定此舉符合美國國家安全利益。

另一方面，川普政府內部也有不同聲音。由白宮AI政策負責人David Sacks主導的部分官員認為，允許出口先進AI晶片，反而能降低中國業者加速追趕輝達與AMD的動機。