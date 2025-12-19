ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

外資連5賣台股！　玉山金遭重砍近8萬張居首位

▲▼玉山銀行。（圖／記者紀佳妘攝）

▲今外資調節玉山金近8萬張。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美股四大指數反彈收高，富時指數成分股尾盤生效，今（19）日台股收紅，外資賣超縮小到1.97億元，連續五天賣超，合計賣超金額1709.7億元，今日玉山金（2884）為外資賣超第一名個股，賣超7萬9880張。

今日台股漲227.82點或0.83%，以27696.35點，富時指數調整指數成分股生效，尾盤爆出1300億元大關，總成交值5610.42億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外資賣超1.97億元，投信仍站在買方，買超44.98億元，呈連4買；自營商合計買超75.74億元，呈連3買，其中自行買賣部分買超44.62億元，避險方面買超31.12億元，合計三大法人買超118.41億元。

外資賣超前十大個股，電子股、傳產各占四檔，金融股占了兩檔，玉山金被臺灣高股息指數納入成分股，今日投信敲進9萬張，卻居外資賣超第一名個股，賣超張張數7萬9880張，外資賣超第二～五個股、張數，分別華邦電（2344） 7萬6632張、台新新光金（2887） 6萬7900張、台灣大（3045） 3萬418張、群創（3481） 2萬6092張。

外資賣超六～十個股、張數，分別大成鋼（2027）2萬757張、旺宏（2337）1萬9565張、南亞（1303）1萬6725張、亞泥（1102）1萬5188張及統一（1216）1萬3858張。

外資買超前十大個股，依類別分，電子股、傳產各三檔、四檔金融股，買超第一、二名均為金融股，分別上海商銀（5876）、第一金(2892)，買超張數分別8萬3048張、6萬3100張，買超第三～五名分別陽明（2609）4萬661張、中租-KY（5871）3萬8537張、和碩（4938）3萬8273張。

買超第六～十名個股、張數，分別聯電（2303） 3萬1770張、中信金（2891）2萬8834張、力積電（6770）2萬6352張、國泰金（2882）2萬4252張，以及東元（1504）2萬1028張。

關鍵字： 標籤:台股外資玉山金投信成交值

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

推薦閱讀

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

裕隆（2201）、鴻華先進-創（2258）兩家公司將今（19）日18時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，分別由裕隆發言人卓哲宇、鴻華總經理陳清亞，以及協理王理巍說明董事會重大決議。

2025-12-19 17:03
美國線今日開始運價小幅下修　歐洲線約加高200美元

美國線今日開始運價小幅下修　歐洲線約加高200美元

大型攬貨公司整理今日下午船公司最新報價，指出相較12月15日時的市場價格，本周美西航線市場價格約落在每大箱(40呎櫃)2100至2200美元，美東航線約3000至3100美元，12月19 日至31日期間，美西線約2000至2100美元，美東線約2950至3100美元，整體調整幅度約50至100美元，屬於溫和修正，顯示市場仍以整理為主。

2025-12-19 16:38
富時指數調整！和碩、中租尾盤爆量收高　南亞科生效延至下周一

富時指數調整！和碩、中租尾盤爆量收高　南亞科生效延至下周一

美股四大指數昨（18）日反彈收紅，今（19）日台股全場維持紅盤，尾盤因富時指數成分股調整今天盤後生效，ETF基金調整持股配置，最後一盤爆出1300億元大量，成交值達5519億元，和碩(4938)、中租(5871)雖被臺灣50指數刪除，臺灣中型100指數卻是納入，兩檔最後一盤分別爆出4萬2397張、3萬5853張大量，股價急拉收漲逾3%。

2025-12-19 14:40
輝達H200晶片對中出口邁出關鍵一步　外媒曝川普政府啟動審查

輝達H200晶片對中出口邁出關鍵一步　外媒曝川普政府啟動審查

根據外媒路透社報導，美國川普政府已啟動審查程序，評估是否允許輝達旗下次高階AI晶片H200首度出口中國，若獲批准，將兌現川普先前允諾放行相關銷售的承諾。

2025-12-19 14:01
日央上調政策利率至0.75%創30年來最高　日圓反走跌至156

日央上調政策利率至0.75%創30年來最高　日圓反走跌至156

日本央行昨（18日）起一連二天召開金融政策決定會議，今（19日）公布會議結果，由目前0.5%升息1碼（0.25個百 分點）至0.75%，是今年1月以來再次升息，創下1995年以來、30年來的最高利率水準。

2025-12-19 11:39
中航看明年散裝船運中性偏樂觀　運價可望在今年之上

中航看明年散裝船運中性偏樂觀　運價可望在今年之上

中國航運(2612)今(19)日下午舉辦法說會，公司協理唐邦正指出，明年新船交付數量低、非洲鋁礬土出口動能強勁、西芒杜礦區投產、西非原物料重塑市場版圖為主要利多，利空因素包括屆齡老船延後退出市場、大陸鋼鐵業結構性變化、中美關稅政策不確定性、大陸房市與車市供給過剩。估計明年為中性偏樂觀的一年，運價可望在今年之上。

2025-12-19 14:11
央行列台灣經濟6大不確定性　示警AI供應鏈下行風險

央行列台灣經濟6大不確定性　示警AI供應鏈下行風險

中央銀行認為AI需求超乎預期，將今年經濟成長率大幅上修至7.31%，創15年來新高，但提醒台灣面對6大不確定性，並將AI發展列為首位，指出AI終端應用尚未成熟，相關供應鏈營運存在下行風險。

2025-12-19 12:21
外資連5賣台股！　玉山金遭重砍近8萬張居首位

外資連5賣台股！　玉山金遭重砍近8萬張居首位

美股四大指數反彈收高，富時指數成分股尾盤生效，今（19）日台股收紅，外資賣超縮小到1.97億元，連續五天賣超，合計賣超金額1709.7億元，今日玉山金（2884）為外資賣超第一名個股，賣超7萬9880張。

2025-12-19 17:41
資金連兩天表態：00991A 昨規模增25%　今成交17萬張奪ETF量能冠軍

資金連兩天表態：00991A 昨規模增25%　今成交17萬張奪ETF量能冠軍

00991A 掛牌第二天延續強勁買氣，今（19）日交易熱度再度居冠，單日成交量突破17萬張，躍居全市場ETF成交量第一名；盤面表現同樣亮眼，收盤漲幅1.86%、市價9.84元，呈現量價齊揚走勢，顯示資金持續進場、投資人對其後市表現抱持高度期待。

2025-12-19 16:30
美線運價小跌50-100美元、元月初擬大漲千元　SCFI今日小漲3.80%

美線運價小跌50-100美元、元月初擬大漲千元　SCFI今日小漲3.80%

超大型與大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場美西線運價自本月15日調漲後，至今每大箱(40呎櫃)小幅回跌50-100美元，美西線在2000-2100美元之間，已有船公司訂出明年元月漲價計畫，美西線擬大漲1000美元，但估實際漲幅不可能那麼高，能否實現要看減班狀況。今(19)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)小漲3.08%，指數來到1552.92點。

2025-12-19 16:00

讀者迴響

熱門新聞

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

快訊／台彩馬年春節加碼曝光！未納威力彩　大樂透連19天開獎

行員台大醫院收387萬錢被偷　合庫銀3聲明「深切檢討改善」

日央上調政策利率至0.75%創30年來最高　日圓反走跌至156

央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

美股道瓊漲超300點　台積電ADR也漲2.6%

ETF破發還能買？00991A跌破發行價

緯創晉升電子二哥　AI伺服器推動版圖翻轉

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管

快訊／台積電漲25元至1455　台股開盤大漲逾340點重回27800

快訊／花300元爽抱大樂透2.17億元　台彩曝幸運兒一注獨得買法

富時指數調整！和碩、中租尾盤爆量收高　南亞科生效延至下周一

AI及HPC推動ABF設備需求　長廣預計明年一月上市

無人艇建造法人估台船可擁三成到五成訂單　一年可增逾5億獲利

00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366