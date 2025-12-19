外資連5賣台股！　玉山金遭重砍近8萬張居首位

▲今外資調節玉山金近8萬張。（圖／資料照）
美股四大指數反彈收高，富時指數成分股尾盤生效，今（19）日台股收紅，外資賣超縮小到1.97億元，連續五天賣超，合計賣超金額1709.7億元，今日玉山金（2884）為外資賣超第一名個股，賣超7萬9880張。
今日台股漲227.82點或0.83%，以27696.35點，富時指數調整指數成分股生效，尾盤爆出1300億元大關，總成交值5610.42億元。
外資賣超1.97億元，投信仍站在買方，買超44.98億元，呈連4買；自營商合計買超75.74億元，呈連3買，其中自行買賣部分買超44.62億元，避險方面買超31.12億元，合計三大法人買超118.41億元。
外資賣超前十大個股，電子股、傳產各占四檔，金融股占了兩檔，玉山金被臺灣高股息指數納入成分股，今日投信敲進9萬張，卻居外資賣超第一名個股，賣超張張數7萬9880張，外資賣超第二～五個股、張數，分別華邦電（2344） 7萬6632張、台新新光金（2887） 6萬7900張、台灣大（3045） 3萬418張、群創（3481） 2萬6092張。
外資賣超六～十個股、張數，分別大成鋼（2027）2萬757張、旺宏（2337）1萬9565張、南亞（1303）1萬6725張、亞泥（1102）1萬5188張及統一（1216）1萬3858張。
外資買超前十大個股，依類別分，電子股、傳產各三檔、四檔金融股，買超第一、二名均為金融股，分別上海商銀（5876）、第一金(2892)，買超張數分別8萬3048張、6萬3100張，買超第三～五名分別陽明（2609）4萬661張、中租-KY（5871）3萬8537張、和碩（4938）3萬8273張。
買超第六～十名個股、張數，分別聯電（2303） 3萬1770張、中信金（2891）2萬8834張、力積電（6770）2萬6352張、國泰金（2882）2萬4252張，以及東元（1504）2萬1028張。
