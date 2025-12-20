官股金控「最後2強」力拚填息！　22檔金融股完成任務一表看

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI股熱潮降溫、高息ETF資金轉進金融股，加上年底作帳行情發酵，讓金融股表現一掃上半年低迷，《ETtoday》統計至12月19日止，已有22檔金融股成功填息，進度相當亮眼。不過，仍有6檔尚未達陣，其中包括第一金（2892）與合庫金（5880）兩大官股金控，成為14家金控中唯二尚未填息的「最後兩強」。

法人分析，金融類股指數在12月19日來到2428.94點，今年以來上漲703.47點或4.08%，表現看俏，加上高股息ETF近來對金融股持續加碼，像是凱基優選高股息（00915）、群益台灣精選高息（00919）兩檔ETF中，金融股比重都超過4成；另外像國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）與大華優利高填息30（00918）也對金融族群配置2成以上，有催化填息效率。

安泰銀、旺旺保超神速！兆豐金奪金控最快達陣

今年填息速度最快的，是安泰銀（2849），配發現金股利0.38元，在7月15日除息當天就直接填息，旺旺保（2816）、兆豐金（2886）則在除息後第8個交易日完成填息，效率也相當高。而王道銀（2897）轉投資的華票（2820）用10個營業日完成填息，排名第4，彰銀（2801）花11天填息排名第5。

在金控填息效率方面，由兆豐金只花8個交易日填息拔得頭籌。其次是國票金（2889）的12天，再來是華南金（2880）與台新金（2887，與新光金合併後更名為台新新光金），兩者都花了16天完成填息，並列第4。

值得一提的是，原本貼息幅度較重的國泰金（2882），在12月初終於達陣，雖然等了110個交易日，仍吸引市場高度關注。

還差一點點！6檔金融股卡關中 填息倒數計時

目前尚未填息的金融股包括：

第一金（2892）

8月7日除息，每股配0.95元現金、0.25元股票，合計1.2元，8月6日收盤價為30.75元，12月19日收當天最高價29.95元。

合庫金（5880）

8月13日除息，每股配0.7元現金、0.3元股票，合計1元，8月12日收盤價為25.95元，12月19日收盤價為24.75元。

台中銀（2812）

8月13日除息，每股配0.39元現金與0.73元股票，合計1.12元，8月12日以23.4元作收，12月19日收盤價為21.45元。

台企銀（2834）

8月5日除息，每股配0.2元現金、0.6元股票，合計配0.8元，8月4日以16.25元作收，至12月19日盤中最高來到16.2元，終場以16.15元作收。由於台企銀在12月19日盤中最高價，已與填息價只差0.05元，隨時有望達陣。

遠東銀（2845）

9月2日除息，每股配0.5元現金、0.25元股票，合計配0.75元，9月1日以每股13.6元作收，12月19日收當天最高價12.9元。

王道銀（2897）

7月10日除息，每股配0.5元現金，7月9日收盤價報9.35元，而12月19日收盤價則為9.13元。

