台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新改裝中　企業與新創團隊搶先勘查

▲台驊旗下轉投資共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室正進行全新空間改裝，昨日為會員舉辦歲末交流活動。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

當企業開始重新檢視辦公空間是否真正符合團隊規模、工作節奏與對外形象時，「親自走一趟實地了解」往往成為關鍵決策的一步。台驊控股(2636)旗下轉投資共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室，近期隨著空間改裝與配置調整逐步展開，成為企業與新創團隊評估辦公選項時，優先納入實地了解名單的共享辦公場域之一。

T3CO 昨(19)日舉辦歲末交流活動，透過進駐會員的實際使用情境與空間互動，呈現共享辦公空間在日常工作、團隊協作與商務往來上的實際運作樣貌。活動過程中，空間動線、公共區域與辦公配置自然展開，讓外界能在真實情境中理解「在這裡工作，會是什麼樣的感受」。

▲精緻餐點提供會員輕鬆交流時光。（圖／台驊提供）

目前，T3CO 正持續進行空間優化作業，逐步調整整體辦公風格與配置規劃，其中獨立辦公室的配置彈性與使用感受，成為不少團隊在評估階段特別關注的重點。透過完整隔間設計，兼顧專注度與工作獨立性，並搭配電動升降桌與彈性座位配置，讓團隊在實地參觀時，能直接對照自身工作模式進行判斷，而非僅停留在想像階段。

成立一年多以來，T3CO 已吸引科技、設計、教育、環境資源等多元產業團隊進駐，逐步形成具交流動能的辦公社群。隨著空間調整與設備更新同步推進，T3CO 不僅呈現現有使用樣貌，也讓有辦公需求的團隊，在實地了解過程中即可掌握未來空間規劃方向，降低選擇與轉換辦公場域時的不確定性。

T3CO 坐落於台北市忠孝東路與基隆路交會處，鄰近捷運市政府站，交通條件便利。整體空間面積達375坪，位於高樓層，可遠眺台北101與市區景觀。從流動座位到獨立辦公室的多元配置，讓不同規模的團隊在現場即可快速判斷空間是否符合自身需求，而非僅憑平面資料決定。

▲T3CO 亦提供場地與會議室租借服務，適合舉辦企業內部會議、簡報或小型交流活動。（圖／台驊提供）

此外，T3CO 亦提供場地與會議室租借服務，適合舉辦企業內部會議、簡報或小型交流活動，也讓部分團隊在初次使用後，進一步將 T3CO 納入長期辦公空間的評估選項。

對於正處於辦公空間評估階段、希望一次到位了解空間配置、設備使用與實際工作氛圍的企業與新創團隊而言，T3CO 正是目前值得親自走一趟、實地確認的共享辦公場域之一。