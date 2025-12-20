ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新改裝中　企業與新創團隊搶先勘查

▲台驊旗下轉投資共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室正進行全新空間改裝，昨日為會員舉辦歲末交流活動。（圖／台驊提供）

▲台驊旗下轉投資共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室正進行全新空間改裝，昨日為會員舉辦歲末交流活動。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

當企業開始重新檢視辦公空間是否真正符合團隊規模、工作節奏與對外形象時，「親自走一趟實地了解」往往成為關鍵決策的一步。台驊控股(2636)旗下轉投資共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室，近期隨著空間改裝與配置調整逐步展開，成為企業與新創團隊評估辦公選項時，優先納入實地了解名單的共享辦公場域之一。

T3CO 昨(19)日舉辦歲末交流活動，透過進駐會員的實際使用情境與空間互動，呈現共享辦公空間在日常工作、團隊協作與商務往來上的實際運作樣貌。活動過程中，空間動線、公共區域與辦公配置自然展開，讓外界能在真實情境中理解「在這裡工作，會是什麼樣的感受」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲精緻餐點提供會員輕鬆交流時光。（圖／台驊提供）

▲精緻餐點提供會員輕鬆交流時光。（圖／台驊提供）

目前，T3CO 正持續進行空間優化作業，逐步調整整體辦公風格與配置規劃，其中獨立辦公室的配置彈性與使用感受，成為不少團隊在評估階段特別關注的重點。透過完整隔間設計，兼顧專注度與工作獨立性，並搭配電動升降桌與彈性座位配置，讓團隊在實地參觀時，能直接對照自身工作模式進行判斷，而非僅停留在想像階段。

成立一年多以來，T3CO 已吸引科技、設計、教育、環境資源等多元產業團隊進駐，逐步形成具交流動能的辦公社群。隨著空間調整與設備更新同步推進，T3CO 不僅呈現現有使用樣貌，也讓有辦公需求的團隊，在實地了解過程中即可掌握未來空間規劃方向，降低選擇與轉換辦公場域時的不確定性。

T3CO 坐落於台北市忠孝東路與基隆路交會處，鄰近捷運市政府站，交通條件便利。整體空間面積達375坪，位於高樓層，可遠眺台北101與市區景觀。從流動座位到獨立辦公室的多元配置，讓不同規模的團隊在現場即可快速判斷空間是否符合自身需求，而非僅憑平面資料決定。

▲▲T3CO 亦提供場地與會議室租借服務，適合舉辦企業內部會議、簡報或小型交流活動。（圖／台驊提供）

▲T3CO 亦提供場地與會議室租借服務，適合舉辦企業內部會議、簡報或小型交流活動。（圖／台驊提供）

此外，T3CO 亦提供場地與會議室租借服務，適合舉辦企業內部會議、簡報或小型交流活動，也讓部分團隊在初次使用後，進一步將 T3CO 納入長期辦公空間的評估選項。

對於正處於辦公空間評估階段、希望一次到位了解空間配置、設備使用與實際工作氛圍的企業與新創團隊而言，T3CO 正是目前值得親自走一趟、實地確認的共享辦公場域之一。

關鍵字： 台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新改裝中　企業與新創團隊搶先勘查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

推薦閱讀

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

裕隆（2201）、鴻華先進-創（2258）兩家公司將今（19）日18時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，分別由裕隆發言人卓哲宇、鴻華總經理陳清亞，以及協理王理巍說明董事會重大決議。

2025-12-19 17:03
富時指數調整！和碩、中租尾盤爆量收高　南亞科生效延至下周一

富時指數調整！和碩、中租尾盤爆量收高　南亞科生效延至下周一

美股四大指數昨（18）日反彈收紅，今（19）日台股全場維持紅盤，尾盤因富時指數成分股調整今天盤後生效，ETF基金調整持股配置，最後一盤爆出1300億元大量，成交值達5519億元，和碩(4938)、中租(5871)雖被臺灣50指數刪除，臺灣中型100指數卻是納入，兩檔最後一盤分別爆出4萬2397張、3萬5853張大量，股價急拉收漲逾3%。

2025-12-19 14:40
輝達H200晶片對中出口邁出關鍵一步　外媒曝川普政府啟動審查

輝達H200晶片對中出口邁出關鍵一步　外媒曝川普政府啟動審查

根據外媒路透社報導，美國川普政府已啟動審查程序，評估是否允許輝達旗下次高階AI晶片H200首度出口中國，若獲批准，將兌現川普先前允諾放行相關銷售的承諾。

2025-12-19 14:01
日央上調政策利率至0.75%創30年來最高　日圓反走跌至156

日央上調政策利率至0.75%創30年來最高　日圓反走跌至156

日本央行昨（18日）起一連二天召開金融政策決定會議，今（19日）公布會議結果，由目前0.5%升息1碼（0.25個百 分點）至0.75%，是今年1月以來再次升息，創下1995年以來、30年來的最高利率水準。

2025-12-19 11:39
中航看明年散裝船運中性偏樂觀　運價可望在今年之上

中航看明年散裝船運中性偏樂觀　運價可望在今年之上

中國航運(2612)今(19)日下午舉辦法說會，公司協理唐邦正指出，明年新船交付數量低、非洲鋁礬土出口動能強勁、西芒杜礦區投產、西非原物料重塑市場版圖為主要利多，利空因素包括屆齡老船延後退出市場、大陸鋼鐵業結構性變化、中美關稅政策不確定性、大陸房市與車市供給過剩。估計明年為中性偏樂觀的一年，運價可望在今年之上。

2025-12-19 14:11
台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新改裝中　企業與新創團隊搶先勘查

台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新改裝中　企業與新創團隊搶先勘查

當企業開始重新檢視辦公空間是否真正符合團隊規模、工作節奏與對外形象時，「親自走一趟實地了解」往往成為關鍵決策的一步。台驊控股(2636)旗下轉投資共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室，近期隨著空間改裝與配置調整逐步展開，成為企業與新創團隊評估辦公選項時，優先納入實地了解名單的共享辦公場域之一。

2025-12-20 07:00
台股季線高檔震盪　AI供應鏈受惠於GPU、ASIC雙成長引擎

台股季線高檔震盪　AI供應鏈受惠於GPU、ASIC雙成長引擎

時間即將進入年底假期，台股維持高檔震盪態勢，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，進入年底長期，外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

2025-12-20 06:05
官股金控「最後2強」力拚填息！　22檔金融股完成任務一表看

官股金控「最後2強」力拚填息！　22檔金融股完成任務一表看

AI股熱潮降溫、高息ETF資金轉進金融股，加上年底作帳行情發酵，讓金融股表現一掃上半年低迷，《ETtoday》統計至12月19日止，已有22檔金融股成功填息，進度相當亮眼。不過，仍有6檔尚未達陣，其中包括第一金（2892）與合庫金（5880）兩大官股金控，成為14家金控中唯二尚未填息的「最後兩強」。

2025-12-20 03:36
萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

萬海航運(2615)本月16日宣布向中船黃埔文沖訂造6艘6000箱(20呎櫃)貨櫃船，預計2030年開始交船，業界分析，萬海目前累計訂造中貨櫃船共36艘，總運力達38.12萬箱，以現有運力54.6050箱計算，增幅高達69.81%；外籍貨櫃船公司台灣公司高階認為，萬海應該是規劃在2027年重返歐洲線，並爭取加入海運聯盟。

2025-12-19 22:08
鴻華先進斥資7.8億元　收購納智捷品牌全數股權並主導經營

鴻華先進斥資7.8億元　收購納智捷品牌全數股權並主導經營

鴻華先進（2258）今日和裕隆召開重訊記者會，正式宣佈以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權，並主導經營。

2025-12-19 18:14

讀者迴響

熱門新聞

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

官股金控「最後2強」力拚填息！　22檔金融股完成任務一表看

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

快訊／台彩馬年春節加碼曝光！未納威力彩　大樂透連19天開獎

富時指數調整！和碩、中租尾盤爆量收高　南亞科生效延至下周一

台股季線高檔震盪　AI供應鏈受惠於GPU、ASIC雙成長引擎

萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

ETF破發還能買？00991A跌破發行價

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新改裝中　企業與新創團隊搶先勘查

台船無人艇將結合業界提供年產500艘能量　攜手達明機器人製造升級

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

台新新光金連日刷整併後新高　中信金挑戰50元大關

央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

行員台大醫院收387萬錢被偷　合庫銀3聲明「深切檢討改善」

緯創晉升電子二哥　AI伺服器推動版圖翻轉

外資連5賣台股！　玉山金遭重砍近8萬張居首位

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366