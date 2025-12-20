日央升息遭指「不夠鷹」　日圓兌美元跌破157、創一個月低點

▲日央升息，日圓兌美元反貶破157價位。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本央行19日將政策利率上調至30年來的最高水平，但日央總裁植田和男 （Kazuo Ueda） 在會後記者會對未來升息的可能性並不具體，市場認為日央鷹派立場還不夠強硬，日圓跌勢進一步擴大，日圓兌美元跌逾1%，走貶157.77，貶破157關卡，創近1個月低位。

歐元兌日圓匯率創下184.71歷史新高，瑞士法郎兌日圓匯率也創下197.23的歷史新高，英鎊兌日圓匯率上漲1.36%，達到210.96，創下2008年以來的最高水準。

根據《路透》報導，紐約 Bannockburn Global Forex 的首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「正如大家預期的那樣，日本央行升息，並表示如果經濟按照預期發展，他們將繼續升息。」而日圓在日央升息後走弱，Chandler補充說，「我認為很多人都在說日本央行的鷹派立場還不夠強硬。」

日本財務大臣片山皋月周五警告稱，東京將採取適當措施應對外匯市場任何過度波動。她說，「我們將對包括投機者驅動的過度波動在內的各種過度波動做出適當反應。」

BBH 全球市場策略主管 Elias Hadad 在投資人報告中指出，「我們會淡化日本央行偏鴿的敘事。就我們看來，日本央行進一步升息的門檻並不高。」

他補充兩大理由，首先，日本央行警告「企業積極調薪行為被中斷的風險偏低」，意味薪資與通膨的基礎壓力可能持續。再者，植田指出政策利率距離中性利率區間下緣仍有一段距離。

