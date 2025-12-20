ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

華爾街大多頭看「2026年十大科技預測」　輝達、甲骨文榜上有名

▲▼ AI,人工智慧。（示意圖／路透）

▲ AI,人工智慧。（示意圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

以看多科技股聞名的Wedbush證券Dan Ives團隊發佈「2026年十大科技預測」，認為科技股將在2026年上漲超過20%，包括輝達、甲骨文、微軟、特斯拉、蘋果科技巨頭均榜上有名。

根據外媒《Seeking Alpha》報導，Dan Ives領軍團隊指出，展望2026年，科技界和投資者對人工智慧革命既興奮又擔憂。一方面，這是正在形成的第四次工業革命，美國在科技領域30年來首次領先於中國，但另一方面，要達到企業、消費者人工智能革命頂峰，需要數兆美元投入，這讓投資者感到不安和懷疑。

Wedbush對2026年十大科技趨勢的預測：

1. 隨着圍繞AI革命的第二、第三、第四層衍生效應在軟體、晶片和基礎設施領域逐步成型，科技股將在2026年上漲超過20%。

2.特斯拉將於2026年在超過30個城市成功推出無人駕駛計程車，並開始大規模生產智慧叫車，從而開啟特斯拉CEO馬斯克及其公司真正的自動駕駛時代，對特斯拉的基本預期股價為600美元，樂觀預期股價為800美元。

3.蘋果和Google將圍繞Gemini計畫正式宣佈人工智慧合作關係，這將鞏固蘋果真正的AI策略，而這項服務將以訂閱的形式在蘋果網路服務中推出，並有望協助蘋果在2026年實現5兆美元的市值。

4.人工智慧基礎設施的最佳收購候選人是 Nebius ( NBIS )，該公司可能會在 2026 年被超大規模資料中心收購，微、Alphabet 和亞馬遜是潛在買家。

5.網路安全產業是科技領域表現最好的次產業之一，預計市場會產生併購，Crowdstrike 和 Palo Alto Networks 是2家被看好網路安全公司。

6.儘管目前市場對甲骨文持悲觀態度，但預期該公司將成功完成其數據中心建設目標，開始轉化其龐大的RPO（剩餘履約義務）積壓訂單，股價將在2026年達到250美元。

7.鑑於量子技術對中國而言具有潛在的國家安全意義，川普政府對量子公司進行了股權投資包括IonQ 和 Rigetti Computing 是主要候選公司。

8. 隨著越來越多企業通過Azure和微軟加速其AI戰略路徑，微軟將在2026年迎來最佳發展區間，微軟將成爲2026年表現最好的雲端軟體服務公司。

9.輝達是全球人工智慧晶片領域的領導企業，並透過中美貿易談判進一步拓展中國市場，估計股價在2026年將達到275美元，華爾街嚴重低估了其需求驅動因素。

10.Palantir Technologies將在 2026 年憑藉人工智慧平台 （AIP） 擴大其商業人工智慧的成功，並成為2026 年人工智慧革命中處於核心地位的軟體領導者之一，估計2 ~ 3 年內實現 1 兆美元的估值。

