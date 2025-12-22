台積電漲40元至1470　台股大漲444點衝破28100

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（22日）以27986.66點開出，指數大漲290.31點，漲幅1.05％。隨後因台積電（2330）漲勢擴大，台股大漲444.44點至28140.79點，衝破28100點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1465元，漲幅2.45％，隨後漲勢擴大至40元報1470元；鴻海（2317）上漲3元至224.5元；聯發科（2454）上漲20元至1430元；廣達（2382）上漲2.5元來到267.5元；長榮（2603）上漲0.5元至186元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲183.04點或0.38％，收在48134.89點；標準普爾500指數上漲59.74點或0.88％，收6834.5點；那斯達克指數上漲301.26點或1.31％，收在23307.62點；費城半導體指數上漲204.24點或2.98％，收7067.87點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48134.89
|▲183.04
|▲0.38%
|S&P500
|6834.5
|▲59.74
|▲0.88%
|NASDAQ
|23307.62
|▲301.26
|▲1.31%
|費城半導體指數
|7067.87
|▲204.24
|▲2.98%
資料來源：證交所
