華南銀行SnY數位帳戶出任務　最高2.3%活儲優惠利率輕鬆賺

▲華南銀行SnY數位帳戶出任務，最高2.3%活儲優惠利率。（圖／華南銀行提供）

年輕人看過來！華南銀行SnY數位帳戶最懂你的生活節奏，讓你輕鬆存錢、方便支付！華南銀行瞄準年輕世代與數位原生族群的理財需求，SnY數位帳戶將於115年1月起推出全新的任務活動，邀請您一起來解任務享優利。華南銀行以『好存、好付、好便利』為核心，讓民眾輕鬆完成挑戰任務並享有SnY數位帳戶專屬的優惠，只要當月完成以下任務之一：①SnY臺幣帳戶月底臺幣餘額達1萬元、②SnY外匯帳戶月底餘額達300美元、③使用指定電子支付或華南銀行＋APP「華銀支付」，綁定SnY臺幣帳戶並達成每月消費扣款金額累積達888元（含繳費稅），次月即可享有10萬元（含）內活儲優惠利率2.3%（活儲牌告利率加碼1.445%）。

此外，為滿足民眾日常提領及轉帳需求，華南銀行SnY數位帳戶也延續跨行轉帳每月前20筆、跨行提款每月前10筆免手續費的優惠，鼓勵民眾養成良好財務習慣，提升使用數位金融服務的行動力。

在追求卓越服務的同時，華南銀行堅持ESG永續金融理念，SnY數位帳戶與華南永昌證券攜手合作，推出革命性的「一鍵雙開戶」服務。民眾在申請SnY數位帳戶時也能同時申請證券帳戶，除免去民眾往返銀行及證券公司間的交通時間及碳排量，透過線上申請及資料共享機制，也減去民眾重複填寫開戶資料的痛點，將永續精神融入在數位旅程中。華南銀行誠摯地邀請追求效率與永續的民眾，立即加入SnY數位帳戶的行列，一同擁抱智慧理財新時代！

為了迎接歲末年終，華南銀行＋APP近期也推出聖誕主題，為用戶增添暖心的節慶氛圍，全新功能「我的優惠權益」專區搭配Q版聖誕樹閃亮登場，整合客戶專屬的各項優惠（包含跨行提款/轉帳、外幣換匯與基金申購等優惠資訊）、點數商品兌換及紅利折現等功能，讓客戶更一目了然、輕鬆掌握個人專屬權益。另外，「加入常用帳號」還可限時下載動畫版頭像，包含麋鹿、薑餅人與雪人等多款聖誕人物圖案，陪伴用戶度過歡樂歲末。華南銀行貼心提醒民眾，優惠利率與免手續費條件請詳閱華南銀行官網公告，或洽詢24小時客服專線。