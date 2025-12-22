快訊／台股收盤大漲453.29點　台積電漲35元至1465

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲453.29點，以28149.64點作收，漲幅1.64％，成交量4930.45億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲290.31點開出，指數開高走高，盤中最高達28168.75點，最低27986.66點，終場收在28149.64點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1465元，漲幅2.45％；鴻海（2317）上漲2.5元至224元；聯發科（2454）下跌10元至1400元；廣達（2382）上漲2元來到267元；長榮（2603）上漲0.5元至186元。
今天漲幅前5名個股為驊陞（6272）上漲9元，漲幅22.5％；創控（6909）上漲3.6元，漲幅10％；喬鼎（3057）上漲1.9元，漲幅9.97％；日勝化（1735）上漲1.6元，漲幅9.97％；毅嘉（2402）上漲5.6元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為裕隆（2201）下跌3.75元，跌幅9.79％；力銘（3593）下跌1.2元，跌幅8.89％；亞翔（6139）下跌38元，跌幅6.29％；吉祥全（2491）下跌1.25元，跌幅5.48％；漢唐（2404）下跌51元，跌幅5.19％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|驊陞（6272）
|49.0
|▲9.0
|▲22.5％
|創控（6909）
|39.6
|▲3.6
|▲10.0％
|喬鼎（3057）
|20.95
|▲1.9
|▲9.97％
|日勝化（1735）
|17.65
|▲1.6
|▲9.97％
|毅嘉（2402）
|61.8
|▲5.6
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|裕隆（2201）
|34.55
|▼3.75
|▼9.79％
|力銘（3593）
|12.3
|▼1.2
|▼8.89％
|亞翔（6139）
|566.0
|▼38.0
|▼6.29％
|吉祥全（2491）
|21.55
|▼1.25
|▼5.48％
|漢唐（2404）
|932.0
|▼51.0
|▼5.19％
