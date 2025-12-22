快訊／台股收盤大漲453.29點　台積電漲35元至1465

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲453.29點，以28149.64點作收，漲幅1.64％，成交量4930.45億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲290.31點開出，指數開高走高，盤中最高達28168.75點，最低27986.66點，終場收在28149.64點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1465元，漲幅2.45％；鴻海（2317）上漲2.5元至224元；聯發科（2454）下跌10元至1400元；廣達（2382）上漲2元來到267元；長榮（2603）上漲0.5元至186元。

今天漲幅前5名個股為驊陞（6272）上漲9元，漲幅22.5％；創控（6909）上漲3.6元，漲幅10％；喬鼎（3057）上漲1.9元，漲幅9.97％；日勝化（1735）上漲1.6元，漲幅9.97％；毅嘉（2402）上漲5.6元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為裕隆（2201）下跌3.75元，跌幅9.79％；力銘（3593）下跌1.2元，跌幅8.89％；亞翔（6139）下跌38元，跌幅6.29％；吉祥全（2491）下跌1.25元，跌幅5.48％；漢唐（2404）下跌51元，跌幅5.19％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 驊陞（6272） 49.0 ▲9.0 ▲22.5％ 創控（6909） 39.6 ▲3.6 ▲10.0％ 喬鼎（3057） 20.95 ▲1.9 ▲9.97％ 日勝化（1735） 17.65 ▲1.6 ▲9.97％ 毅嘉（2402） 61.8 ▲5.6 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 裕隆（2201） 34.55 ▼3.75 ▼9.79％ 力銘（3593） 12.3 ▼1.2 ▼8.89％ 亞翔（6139） 566.0 ▼38.0 ▼6.29％ 吉祥全（2491） 21.55 ▼1.25 ▼5.48％ 漢唐（2404） 932.0 ▼51.0 ▼5.19％

資料來源：證交所