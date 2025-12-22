57萬股民平常心！00940再配0.045元　明年1／8除息

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有57.49萬股民的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（22）日公告新一波除息評價，再度配0.045元，每張可領45元，預計明年1月8日除息，2月2日入帳。

若以00940今日收盤價9.27元估計，此次配0.045元年化報酬率可在5.83%。

00940因是國內首檔以10元為發行價的月配型台股ETF，去年募集時轟動市場吸引逾1752億元資金參與，未掛牌就成為台股ETF中第4大標的，因此獲得「巨嬰」封號，去年4月1日掛牌上市，後隨台股震盪規模縮水，至今日已降至1011.65億元，在台股ETF中排名第8，排在同為月配型的復華台灣科技優息（00929）之後。

根據證交所資料顯示，00940去年7月首次除息每股配0.05元，在連續配息4次以後於去年11月除息首度降至0.04元，去年12月亦維持0.04元水準。

不過隨著美國總統川普上任後國內外股市動盪，00940成分股也遭遇衝擊進一步影響配息表現，今年1月至6月除息每股皆配0.03元，至7月至11月除息才回升至0.04元，最近一次除息配每股0.045元已成00940自己的歷史次高，今日公告1月8日除息則維持相同水準。