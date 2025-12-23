ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

路透：輝達擬2月開始正式向中國出貨H200晶片

▲▼美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

▲輝達將在2月左右正式開始向中國出貨H200。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

路透社報導，多名知情人士指出，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）已通知中國客戶，計畫在農曆新年前、約2月中旬之前，開始向中國出貨旗下第二強大的AI晶片H200。若相關程序順利完成，這將是H200晶片首度正式交付中國市場。

首波以庫存因應　出貨規模上看8萬顆晶片

知情人士透露，輝達初期將以現有庫存因應首批訂單，預估出貨規模約為5,000至1萬個晶片模組，換算約等同4萬至8萬顆H200晶片。另有消息指出，輝達也同步向中國客戶說明，未來將進一步擴增H200產能，但相關新增訂單最快要到2026年第二季才會開放。

北京尚未核准　H200銷中仍存高度變數

不過，整體計畫仍存在高度不確定性。消息人士坦言，北京當局尚未核准任何H200採購案，實際出貨時程仍須視政府決策而定，「在正式獲得許可前，一切都無法確認」。由於內容涉及敏感政策與商業安排，相關人士均不願具名，輝達及中國方面也未對此置評。

川普拍板政策轉向　美方啟動跨部會審查

若H200成功出貨，將象徵美國政策的重大轉向。路透社也指出，川普政府已啟動跨部會審查機制，兌現對外界釋出的政策承諾，與拜登政府時期以國安為由全面禁止出口先進AI晶片的作法形成鮮明對比。

分析指出，川普此舉正值中國積極發展本土AI晶片之際，中國業者目前在效能上仍難以與H200匹敵，外界憂心開放進口恐衝擊國產晶片發展。對阿里巴巴、字節跳動等中國科技巨擘而言，H200若順利到位，將可取得運算效能約為輝達中國特規版H20晶片6倍的處理能力。

