台積電漲10元至1475　台股漲逾148點逼近28300

美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以28253.14點開出，指數大漲103.5點，漲幅0.37％。指數隨後漲勢擴大，上漲148.49點至28298.13點，逼近28300點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1475元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲1.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）上漲1元來到268元；長榮（2603）上漲0.5元至186.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲227.79點或0.47％，收在48362.68點；標準普爾500指數上漲43.99點或0.64％，收6878.49點；那斯達克指數上漲121.21點或0.52％，收在23428.83點；費城半導體指數上漲77.7點或1.1％，收7145.57點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48362.68
|▲227.79
|▲0.47%
|S&P500
|6878.49
|▲43.99
|▲0.64%
|NASDAQ
|23428.83
|▲121.21
|▲0.52%
|費城半導體指數
|7145.57
|▲77.7
|▲1.1%
資料來源：證交所
