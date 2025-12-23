台積電漲10元至1475　台股漲逾148點逼近28300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以28253.14點開出，指數大漲103.5點，漲幅0.37％。指數隨後漲勢擴大，上漲148.49點至28298.13點，逼近28300點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1475元，漲幅0.68％；鴻海（2317）上漲1.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）上漲1元來到268元；長榮（2603）上漲0.5元至186.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲227.79點或0.47％，收在48362.68點；標準普爾500指數上漲43.99點或0.64％，收6878.49點；那斯達克指數上漲121.21點或0.52％，收在23428.83點；費城半導體指數上漲77.7點或1.1％，收7145.57點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48362.68 ▲227.79 ▲0.47% S&P500 6878.49 ▲43.99 ▲0.64% NASDAQ 23428.83 ▲121.21 ▲0.52% 費城半導體指數 7145.57 ▲77.7 ▲1.1%

資料來源：證交所