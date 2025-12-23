矽光子兩樣情！聯亞處置首日腳軟小跌　華星光刷天價率5檔走揚

▲CPO族群華星光明年展望佳，股價創新高。（圖／翻攝Google Map）

記者巫彩蓮／台北報導

AI運算進入「百萬GPU」時代，矽光子（CPO）技術將在明（2026）年進入大規模商轉，矽光子族群聯亞（3081）再度於今（23）日關緊閉，每20分鐘一盤，股價小跌約1%來到598元，華星光（4979）勁揚逾7%，創下287.5元新高價位，波若威（3163）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、光聖（6442）等5檔均維持紅盤之上。

AI 算力逐步增加，GPU（圖形處理器)）日益重要，由於傳統銅線傳輸已逼近物理極限，CPO技術取而代之，台積電（2330）明年COUPE等先進封裝整合技術的成熟，輝達、博通相關產品也將導入，為矽光子族群帶來成長想像空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯亞為光通訊磊晶廠，由於AI光模組區塊需求持續強勁，帶動光收發模組出貨表現，外資報告指出，其主要供應採用矽光子架構的客戶，將直接受惠於SiPh滲透率提升，業務拓展到新的CSP客戶，預期明年將賺進一個資本額。

聯亞股價自11月21日415.5元附近，一路上攻12月16日653元歷史新高價位，由於股價飆漲逾五成，主管機關要求公布注意交易資訊標準，聯亞公布11月財報自結數，單月稅後純益5600萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.6元，今日股價再次遭到處置，處置期間為今日至明年1月9日，每20分鐘撮合一次。

儘管聯亞股價因處置而降温，矽光子族群維持良性輪動，華星光在法說會預期，預期明年800G產品將超越400G產品，且1.6T產品將開始小量出貨，明後兩年400G、800G出貨都呈現倍數成長，今日股價開高走高，創下287.5元新高。

