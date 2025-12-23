快訊／台股收盤大漲160.83點　台積電漲25元至1490

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲160.83點，以28310.47點作收，漲幅0.57％，成交量4203.89億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲103.5點開出，指數開高走高，盤中最高達28350.37點，最低28212.84點，終場收在28310.47點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1490元，漲幅1.71％；鴻海（2317）維持平盤至224元；聯發科（2454）下跌10元至1390元；廣達（2382）下跌2.5元來到264.5元；長榮（2603）維持平盤至186元。
今天漲幅前5名個股為驊陞（6272）上漲5.6元，漲幅11.43％；達明（4585）上漲31.5元，漲幅10％；環科（2413）上漲3.35元，漲幅9.96％；迅杰（6243）上漲3.5元，漲幅9.94％；州巧（3543）上漲4.05元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為瀚荃（8103）下跌5.1元，跌幅5.65％；越南控-DR（9110）下跌0.15元，跌幅4.69％；力成（6239）下跌8元，跌幅4.65％；威盛（2388）下跌2.5元，跌幅4.33％；材料*-KY（4763）下跌2.4元，跌幅4.32％。
資料來源：證交所
