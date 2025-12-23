快訊／台股收盤大漲160.83點　台積電漲25元至1490

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲160.83點，以28310.47點作收，漲幅0.57％，成交量4203.89億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲103.5點開出，指數開高走高，盤中最高達28350.37點，最低28212.84點，終場收在28310.47點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1490元，漲幅1.71％；鴻海（2317）維持平盤至224元；聯發科（2454）下跌10元至1390元；廣達（2382）下跌2.5元來到264.5元；長榮（2603）維持平盤至186元。

今天漲幅前5名個股為驊陞（6272）上漲5.6元，漲幅11.43％；達明（4585）上漲31.5元，漲幅10％；環科（2413）上漲3.35元，漲幅9.96％；迅杰（6243）上漲3.5元，漲幅9.94％；州巧（3543）上漲4.05元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為瀚荃（8103）下跌5.1元，跌幅5.65％；越南控-DR（9110）下跌0.15元，跌幅4.69％；力成（6239）下跌8元，跌幅4.65％；威盛（2388）下跌2.5元，跌幅4.33％；材料*-KY（4763）下跌2.4元，跌幅4.32％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 驊陞（6272） 54.6 ▲5.6 ▲11.43％ 達明（4585） 346.5 ▲31.5 ▲10.0％ 環科（2413） 37.0 ▲3.35 ▲9.96％ 迅杰（6243） 38.7 ▲3.5 ▲9.94％ 州巧（3543） 44.85 ▲4.05 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 瀚荃（8103） 85.2 ▼5.1 ▼5.65％ 越南控-DR（9110） 3.05 ▼0.15 ▼4.69％ 力成（6239） 164.0 ▼8.0 ▼4.65％ 威盛（2388） 55.2 ▼2.5 ▼4.33％ 材料*-KY（4763） 53.2 ▼2.4 ▼4.32％

資料來源：證交所