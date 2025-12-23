可成遭爆因機密外洩撤出中國　公司澄清：是主動出擊策略轉型

▲可成董事長洪水樹。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

機殼大廠可成（2474）昨（22）日被謝金河點名，透露其離開中國市場是因為高階主管疑似被收買，機密外洩下最終決定退出中國，對此可成今日也發布重大訊息說明，強調是可成科技主動出擊，淡出手機相關業務，將既有資源與資金更有效配置於具備長期成長潛力與高附加價值領域，以強化經營韌性。

可成表示，有關媒體報導可成科技「全面撤出大陸市場」、「離開大陸」、「全面撤陸」

、「離開中國」、「退出中國市場」等文字敘述，公司特此澄清，隨著消費性電子產品高度商品化，產業競爭加劇、獲利空間承壓，可成科技主動出擊，淡出手機相關業務，將既有資源與資金更有效配置於具備長期成長潛力與高附加價值領域，以強化經營韌性、提升股東權益。

可成指出，本公司自2020年起正式啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元化發展；目前主要生產基地位於台灣及中國宿遷兩大廠區，業務重心聚焦於筆電、高階醫材、半導體設備零組件及航太相關應用。經過多年深耕，可成科技如今已具備涵蓋創新研發、製程整合與智慧製造管理之關鍵實力，未來將持續優化營運效率，強化研發能量，深化核心產品與關鍵技術，並積極拓展技術創新之應用市場，推動公司永續經營，創造長期價值。

而根據謝金河透露，他日前與可成核心高層餐敘時，談到當年退出中國市場的原因。當時公司察覺研發與業務高階主管疑似被對岸企業收買，雖然相關郵件多有加密，但最後仍成功破解其中一封密碼為「特洛伊」的電郵，才揭開真相。

據謝金河說法，該案中對方先滙500萬人民幣當「安家費」，再提供無限卡，甚至組織專門小組，定期回報技術竊取進度。最終，這起機密外洩事件有14人在台灣因違反營業秘密法遭判刑，也成為可成決定全面退出中國、將工廠出售給藍思拜技的關鍵契機，成為台商回流的代表之一。

