除息表現兩樣情！　聯德秒填息、可成遭點名後陷貼息

▲可成董事長洪水樹。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

今天兩檔除息股走勢「不同調」，傳產股聯德控股（4912）一早強勢秒填息；反觀剛被財信傳媒董事長謝金河點名的可成（2474），開盤一度紅盤，卻迅速轉跌、陷入貼息。

聯德控股-KY從事精密金屬模具與五金沖壓件製造，本次每股配息0.303元，除息參考價83.49元，開盤就以84元開出，迅速完成填息，這也是聯德連續第3次、掛牌以來第14次在除息當天順利填息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一邊，可成每股配息高達3.16元，除息參考價193.84元，今早以194.5元開出，盤中不到5分鐘就貼息，至上午11點股價來到192.5元，跌幅約0.77%。

值得注意的是，可成昨（22）日才被謝金河在臉書點名。謝金河透露，他日前與可成核心高層餐敘時，談到當年退出中國市場的原因。當時公司察覺研發與業務高階主管疑似被對岸企業收買，雖然相關郵件多有加密，但最後仍成功破解其中一封密碼為「特洛伊」的電郵，才揭開真相。

據謝金河說法，該案中對方先滙500萬人民幣當「安家費」，再提供無限卡，甚至組織專門小組，定期回報技術竊取進度。最終，這起機密外洩事件有14人在台灣因違反營業秘密法遭判刑，也成為可成決定全面退出中國、將工廠出售給藍思拜技的關鍵契機，成為台商回流的代表之一。