ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

誠實房仲無畏市場降溫　永慶加盟四品牌11店業績破億

誠實房仲無畏市場降溫！永慶加盟四品牌11店業績破億（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團憑藉誠實服務與創新科技，贏得消費者肯定，全台店數突破1950店，穩坐台灣房仲第一品牌。

圖、文／永慶房屋提供

2025年全台房市交易量陷入26萬棟保衛戰，永慶房產集團仍展現「誠實房仲」的堅強實力！透過落實誠實服務、建構穩健加盟環境，同時加碼投資AI創新科技，帶動全集團今年新展店數直逼130間店，全台服務規模達1,950店、約3萬人，穩坐台灣「房仲第一品牌」。

永慶房產集團旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，在聯賣環境、AI科技和課程投資的強力挹注下，再加上集團持續提供加盟店東全力支持，成就全台11間店達成業績1億元、143人突破業績1千萬元的成績，展現「最強創業暨發展平台」的底氣！12/23永慶加盟四品牌在台北國際會議中心盛大舉行的「菁英會頒獎典禮」，現場齊聚全台績效傑出的加盟夥伴，享受屬於他們的榮耀時刻。

誠實房仲無畏市場降溫！永慶加盟四品牌11店業績破億（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌舉辦2025年「菁英會頒獎典禮」，其中有11間店達成業績1億元、143人突破業績1千萬元佳績！

永慶用AI科技和聯賣環境 打造最強創業平台
永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，今年房市比往年更加挑戰，全台加盟夥伴堅持落實誠實服務的作為，贏得廣大消費者的信賴與指名，仍有破百位夥伴突破業績千萬的好成績。劉炳耀董事長也親自頒獎給眾多菁英夥伴，為他們的亮眼表現喝采。

面對AI時代的來臨，永慶房產集團不斷深化科技創新，提供給夥伴更頂尖的AI科技工具，讓工作更高效便捷！永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，相較於同業房仲品牌，永慶集團資源充沛，有能力放眼未來，所以科技創新腳步不會停止！今年集團下的直營品牌已經推出多款AI智能服務，2026年將導入加盟四品牌的作業平台上，包括「AI煥裝」、「AI導覽」與「AI特助」三大功能，成為加盟夥伴事半功倍的神隊友，為市場投下震撼彈。

另一方面，永慶加盟總部持續做為加盟店的堅強後盾，不僅全力維護聯賣環境，促進聯賣率突破4成，貢獻近百億元的業績；更透過各式課程的舉辦，邀請績優店東長分享領導心得、績優經紀人員解析成功戰技，與各地經管會合作強化共好共享的加盟環境，還有超過1,600堂的〈i學苑〉線上課程，上線學習的加盟夥伴突破21.8萬人次，讓夥伴隨時隨地精進專業技能，蓄積市場競爭能量。

誠實房仲無畏市場降溫！永慶加盟四品牌11店業績破億（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產今年展店直逼50間店，以全台邁向650店的規模，穩居「房仲加盟第一品牌」。

誠實房仲顯實力！永慶加盟四品牌穩健成長
以「誠實房仲」理念贏得消費者肯定的永慶房產集團，不僅是加盟房仲龍頭，四大加盟品牌也都有亮眼表現！旗艦級加盟品牌永慶不動產，今年展店直逼50間店，以全台邁向650店的規模，穩居「房仲加盟第一品牌」。

而上市僅4年的永義房屋，以「人機合體」的新世代房仲定位快速席捲全台，震撼房仲界。不僅全台服務規模已邁向300間店，是近年來台灣店數成長最快的加盟品牌，今年更獲頒《工商時報》台灣服務業大評鑑的「連鎖房仲業-銀獎」，顯見專業好服務已獲市場肯定。

誠實房仲無畏市場降溫！永慶加盟四品牌11店業績破億（圖／永慶房產集團提供）

▲永義房屋上市僅4年，全台服務規模已邁向300間店，是近年來台灣店數成長最快的加盟品牌。

持續穩居台灣房仲加盟品牌前三大的有巢氏房屋，全台邁向500間店，以在地經營、社區友善貼心服務，被客戶認證為「社區專家第一品牌」。店數邁向400間店的台慶不動產，不僅服務規模持續在高雄市獨占鰲頭，是名副其實的「南霸天」，更成功佔據台灣加盟房仲品牌前五大的位置，其積極服務態度屢獲客戶認同和推薦。

為了犒勞全台夥伴過去一年的辛勞，永慶房產集團2026年2月份將於全台舉辦8場聯合尾牙，預計席開近3,200桌宴請員工與眷屬，除了有重量級藝人卡司帶來精采演出外，還有汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等同仁最愛獎項，展現「房仲第一品牌」對同仁的感謝。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【取貨犯案工具全被拍】張文郵局突存近4千 警方緊追金流來源

推薦閱讀

月薪37K起跳！台電2026年招考769名僱員　1／6起開放報名

月薪37K起跳！台電2026年招考769名僱員　1／6起開放報名

台電今（24）日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，本次大舉釋出769個職缺，涵蓋配電、輸電、變電、電機等14類職務，高中職畢業即可報考。報名時間自2026年1月6日至1月19日，初試預定於5月10日在台北、台中、高雄及花蓮四地同步舉行。

2025-12-24 10:20
台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，國際貨幣基金（IMF）統計數據顯示，受惠於全球對先進半導體的強勁需求，台灣今年（2025年）在「人均所得」的達到3萬7827美元（約折合新台幣119萬元），在亞洲經濟體排第4，超越經濟強國南韓。

2025-12-24 12:04
12月台股高檔震盪　一表看漲贏大盤9檔高息ETF

12月台股高檔震盪　一表看漲贏大盤9檔高息ETF

12月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%，反而是今年來一直備感壓力的台股高息ETF逆轉翻揚，觀察同期間共有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息ETF(00919) 上漲7.21%漲幅居冠表現最出色；另外，國泰股利精選30(00701)、凱基優選高股息30(00915)也有5%以上的好表現。

2025-12-24 10:54
中國狂炒日本升息「世界末日」　老謝一句話點破：其實是在怕自己

中國狂炒日本升息「世界末日」　老謝一句話點破：其實是在怕自己

為什麼中國這麼在乎日本升息？財信傳媒董事長謝金河（老謝）直言，答案恐怕不在日本，而在中國自己。

2025-12-24 10:17
比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

國際貴金屬市場再掀狂潮，這回主角不是黃金，而是長期被忽視的鉑金。引述據國際貴金屬經銷機構《KITCO》資料，鉑金期貨近日出現驚人漲勢，單日大漲171美元、漲幅近8%，價格一度衝上每盎司2,323美元，改寫歷史新高，市場驚呼「沉睡巨人正式甦醒」。

2025-12-24 09:42
「Pay姊」輾壓！　聯卡中心曝女性刷卡3大指標全面超車男性

「Pay姊」輾壓！　聯卡中心曝女性刷卡3大指標全面超車男性

聯合信用卡處理中心（簡稱聯卡中心）今（24）日最新公布信用卡大數據分析，發現近一年女性在刷卡金額、刷卡筆數、使用卡數3大指標通通贏過男性，「Pay姊」正式站上消費C位。

2025-12-24 12:02
AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

AI需求持續火熱，日系外資最新出爐研究報告首度點名伺服器機殼與機架設計製造商勤誠（8210），不僅正式納入個股追蹤名單，還一口氣給出未來12個月目標價1200元、投資評等「買進」，看好勤誠將成為AI伺服器成長浪潮下的最大受惠者之一。

2025-12-24 11:39
散戶對華爾街影響力升溫！今年加碼美股刷新高　最愛輝達等3檔

散戶對華爾街影響力升溫！今年加碼美股刷新高　最愛輝達等3檔

分析師表示，由於個人投資者成為推動股市上漲的主要力量，預計今（2025）年流入美國股市的零售資金將創下歷史新高。而受降息預期的影響，股市上漲行情可能會延續到明年；輝達、特斯拉和Palantir則名列今年散戶最愛持股。

2025-12-24 10:57
記憶體股利空罩頂！華東大股東接力申讓漲不動　力積電虧損一度翻黑

記憶體股利空罩頂！華東大股東接力申讓漲不動　力積電虧損一度翻黑

受惠記憶體因缺貨價格走揚，華新集團旗下記憶體封測廠華東（8110）股價近期大幅上漲，主要股東華邦電（2344）也趁勢調整投資部位，以一般交易方式轉讓華東持股5000張，處分金額約2.7億元。

2025-12-24 09:59
又創新高！黃金期現貨突破4500美元　鈀金飆到3年沒見過

又創新高！黃金期現貨突破4500美元　鈀金飆到3年沒見過

國際貴金屬與工業金屬市場全面沸騰，避險與供給疑慮雙重推升下，多項金屬價格接連改寫歷史新高。台北時間24日上午8點半左右，現貨黃金上漲約0.5%，一度觸及每盎司4512.66美元的歷史高位，黃金期貨也穩站4500美元大關，連續第二個交易日刷新紀錄。

2025-12-24 09:07

讀者迴響

熱門新聞

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

台壽員工拿走暫收款　金管會證實

東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

37萬存股族等到！台企銀盤中填權息　8大公股剩2金控趕進度

北捷隨機殺人案理賠　金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

AI吃電怪獸　南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

又創新高！黃金期現貨突破4500美元　鈀金飆到3年沒見過

飾金飆每錢17320元天價　銀樓老闆笑喊「沒到頂！明天繼續漲」

地中海航運買不完　傳出欲收購全球第十大貨櫃船公司以星航運

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366