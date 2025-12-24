誠實房仲無畏市場降溫　永慶加盟四品牌11店業績破億

▲永慶房產集團憑藉誠實服務與創新科技，贏得消費者肯定，全台店數突破1950店，穩坐台灣房仲第一品牌。

圖、文／永慶房屋提供

2025年全台房市交易量陷入26萬棟保衛戰，永慶房產集團仍展現「誠實房仲」的堅強實力！透過落實誠實服務、建構穩健加盟環境，同時加碼投資AI創新科技，帶動全集團今年新展店數直逼130間店，全台服務規模達1,950店、約3萬人，穩坐台灣「房仲第一品牌」。

永慶房產集團旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，在聯賣環境、AI科技和課程投資的強力挹注下，再加上集團持續提供加盟店東全力支持，成就全台11間店達成業績1億元、143人突破業績1千萬元的成績，展現「最強創業暨發展平台」的底氣！12/23永慶加盟四品牌在台北國際會議中心盛大舉行的「菁英會頒獎典禮」，現場齊聚全台績效傑出的加盟夥伴，享受屬於他們的榮耀時刻。

▲永慶加盟四品牌舉辦2025年「菁英會頒獎典禮」，其中有11間店達成業績1億元、143人突破業績1千萬元佳績！

永慶用AI科技和聯賣環境 打造最強創業平台

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，今年房市比往年更加挑戰，全台加盟夥伴堅持落實誠實服務的作為，贏得廣大消費者的信賴與指名，仍有破百位夥伴突破業績千萬的好成績。劉炳耀董事長也親自頒獎給眾多菁英夥伴，為他們的亮眼表現喝采。

面對AI時代的來臨，永慶房產集團不斷深化科技創新，提供給夥伴更頂尖的AI科技工具，讓工作更高效便捷！永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，相較於同業房仲品牌，永慶集團資源充沛，有能力放眼未來，所以科技創新腳步不會停止！今年集團下的直營品牌已經推出多款AI智能服務，2026年將導入加盟四品牌的作業平台上，包括「AI煥裝」、「AI導覽」與「AI特助」三大功能，成為加盟夥伴事半功倍的神隊友，為市場投下震撼彈。

另一方面，永慶加盟總部持續做為加盟店的堅強後盾，不僅全力維護聯賣環境，促進聯賣率突破4成，貢獻近百億元的業績；更透過各式課程的舉辦，邀請績優店東長分享領導心得、績優經紀人員解析成功戰技，與各地經管會合作強化共好共享的加盟環境，還有超過1,600堂的〈i學苑〉線上課程，上線學習的加盟夥伴突破21.8萬人次，讓夥伴隨時隨地精進專業技能，蓄積市場競爭能量。

▲永慶不動產今年展店直逼50間店，以全台邁向650店的規模，穩居「房仲加盟第一品牌」。

誠實房仲顯實力！永慶加盟四品牌穩健成長

以「誠實房仲」理念贏得消費者肯定的永慶房產集團，不僅是加盟房仲龍頭，四大加盟品牌也都有亮眼表現！旗艦級加盟品牌永慶不動產，今年展店直逼50間店，以全台邁向650店的規模，穩居「房仲加盟第一品牌」。

而上市僅4年的永義房屋，以「人機合體」的新世代房仲定位快速席捲全台，震撼房仲界。不僅全台服務規模已邁向300間店，是近年來台灣店數成長最快的加盟品牌，今年更獲頒《工商時報》台灣服務業大評鑑的「連鎖房仲業-銀獎」，顯見專業好服務已獲市場肯定。

▲永義房屋上市僅4年，全台服務規模已邁向300間店，是近年來台灣店數成長最快的加盟品牌。

持續穩居台灣房仲加盟品牌前三大的有巢氏房屋，全台邁向500間店，以在地經營、社區友善貼心服務，被客戶認證為「社區專家第一品牌」。店數邁向400間店的台慶不動產，不僅服務規模持續在高雄市獨占鰲頭，是名副其實的「南霸天」，更成功佔據台灣加盟房仲品牌前五大的位置，其積極服務態度屢獲客戶認同和推薦。

為了犒勞全台夥伴過去一年的辛勞，永慶房產集團2026年2月份將於全台舉辦8場聯合尾牙，預計席開近3,200桌宴請員工與眷屬，除了有重量級藝人卡司帶來精采演出外，還有汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等同仁最愛獎項，展現「房仲第一品牌」對同仁的感謝。