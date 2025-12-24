謝金河：再會了2025年　從不同的角度看新的賽局

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

圖／先探投資週刊 提供

二○二五年即將走入歷史，台股最高達二八五六八．○二，漲幅約二四％，在亞洲表現不若南韓有ＨＢＭ撐大海力士、三星的力道，也不若在軍工產業、半導體相關個股有亮麗表現的日本日經指數，但整體表現仍然可圈可點。

文／謝金河

甲骨文露出了破綻

二五年的歲末，市場出現了幾個變數，一是美國Fed的降息，受到長天期債券殖利率居高不下的影響，市場期待降息的力道受到限制，最後Fed只降息一碼，市場流動性資金受到限制，股市在十一月出現不小的震盪回檔，而這個時候，日本銀行也預告將進一步再升息一碼，核心利率將上升到○．七五％，這個舉動引來中國加大宣傳日銀升息，全球金融市場崩潰的恐慌訴求，中國出動各種自媒體努力傳遞日本升息，世界經濟會受重創、股市會大跌的消息，其實這是日本貨幣正常化的一步。

經歷了三十年的失落調整，日本經濟終於回歸正常化，日本銀行在二四年七月升息終結零利率，一度讓全球股市重挫，但今年六月再升息一碼，這次升到○．七五％，市場提前反應，日本銀行升息，股市反而顯著上漲，先前的夢魘得到宣洩，也讓二六年開年的股市更加明朗。

除了市場的貨幣政策，在ＡＩ的賽道上也出現了一些狀況，一是輝達黃仁勳不斷地強調中國ＡＩ超過美國，也造成輝達股價、市值減損，市值從五．一五六兆美元跌到四．一二兆美元，輝達的重挫除了中國因素，也包括Google的Gemini 3聲勢大旺，力壓ChatGPT，這也牽動了九月以來黃仁勳發動的一輪永動機制。Nvidia投資OpenAI一○○○億美元，OpenAI又下單三○○○億美元給甲骨文，後來AMD又給OpenAI十％股份，這個綁定破綻出在甲骨文。

市場強力檢視甲骨文，赫然發現甲骨文負債比高達五○○％，未來必須舉債支應，甲骨文又以ＣＤＳ（信用違約交換）大幅飆高，股價隨之重挫，甲骨文接到三○○○億美元訂單，股價一度飆升到三四五．七二美元，市值跑到九八五三．○二億美元，眼看著一兆美元在望。但好景不長，很快就像洩了氣的皮球連續重挫，股價最慘跌到一七七．○七美元，市值剩下四七七一．七二億美元，股價慘跌四八．七八％，這是今年最慘的一檔個股。受到波及的還有Palantir、ARM，甚至台灣的機櫃廠從鴻海、緯穎、緯創到廣達，在美國上市的美超微跌到二五．三七美元，市值只剩下一七五．三億美元。

歲末衝擊很快一掃而過

另一個是在ASIC陣營崛起的AVGO接到Anthropic二一○億美元大單，卻意外引發連鎖重挫效應，AVGO股價最高一度達四一四．六一美元，市值達一．九六兆美元，這次接下Anthropic訂單，原以為是大單，但XPU是Anthropic自行設計，市場擔心AVGO會從高毛利的晶片設計大廠變成系統組裝公司，儘管AVGO公布亮麗財報，卻難敵股價從四一四．六一美元急殺到三二一．四二美元，市值折損二二．四八％，這個效應也衝擊到台灣的相關供應鏈。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2384期精彩當期內文轉載》
 

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

擁有45年歷史的紡織廠新昕纖（4406）今（24）日突然公告桃園龜山廠員工大量解僱案，震驚市場。業界預估受影響員工不到90人，而新昕纖桃園龜山廠現有4000坪廠房將再另做規劃。

月薪37K起跳！台電2026年招考769名僱員　1／6起開放報名

台電今（24）日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，本次大舉釋出769個職缺，涵蓋配電、輸電、變電、電機等14類職務，高中職畢業即可報考。報名時間自2026年1月6日至1月19日，初試預定於5月10日在台北、台中、高雄及花蓮四地同步舉行。

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，國際貨幣基金（IMF）統計數據顯示，受惠於全球對先進半導體的強勁需求，台灣今年（2025年）在「人均所得」的達到3萬7827美元（約折合新台幣119萬元），在亞洲經濟體排第4，超越經濟強國南韓。

12月台股高檔震盪　一表看漲贏大盤9檔高息ETF

12月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%，反而是今年來一直備感壓力的台股高息ETF逆轉翻揚，觀察同期間共有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息ETF(00919) 上漲7.21%漲幅居冠表現最出色；另外，國泰股利精選30(00701)、凱基優選高股息30(00915)也有5%以上的好表現。

中國狂炒日本升息「世界末日」　老謝一句話點破：其實是在怕自己

為什麼中國這麼在乎日本升息？財信傳媒董事長謝金河（老謝）直言，答案恐怕不在日本，而在中國自己。

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

國際貴金屬市場再掀狂潮，這回主角不是黃金，而是長期被忽視的鉑金。引述據國際貴金屬經銷機構《KITCO》資料，鉑金期貨近日出現驚人漲勢，單日大漲171美元、漲幅近8%，價格一度衝上每盎司2,323美元，改寫歷史新高，市場驚呼「沉睡巨人正式甦醒」。

「Pay姊」輾壓！　聯卡中心曝女性刷卡3大指標全面超車男性

聯合信用卡處理中心（簡稱聯卡中心）今（24）日最新公布信用卡大數據分析，發現近一年女性在刷卡金額、刷卡筆數、使用卡數3大指標通通贏過男性，「Pay姊」正式站上消費C位。

AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

AI需求持續火熱，日系外資最新出爐研究報告首度點名伺服器機殼與機架設計製造商勤誠（8210），不僅正式納入個股追蹤名單，還一口氣給出未來12個月目標價1200元、投資評等「買進」，看好勤誠將成為AI伺服器成長浪潮下的最大受惠者之一。

散戶對華爾街影響力升溫！今年加碼美股刷新高　最愛輝達等3檔

分析師表示，由於個人投資者成為推動股市上漲的主要力量，預計今（2025）年流入美國股市的零售資金將創下歷史新高。而受降息預期的影響，股市上漲行情可能會延續到明年；輝達、特斯拉和Palantir則名列今年散戶最愛持股。

記憶體股利空罩頂！華東大股東接力申讓漲不動　力積電虧損一度翻黑

受惠記憶體因缺貨價格走揚，華新集團旗下記憶體封測廠華東（8110）股價近期大幅上漲，主要股東華邦電（2344）也趁勢調整投資部位，以一般交易方式轉讓華東持股5000張，處分金額約2.7億元。

