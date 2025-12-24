ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

年底ETF換股潮　六千億被動資金牽動台股短線波動

圖／先探投資週刊 提供

年底台股迎來ＥＴＦ換股高峰，六檔ＥＴＦ牽動逾六千億元被動式資金流向，權值、高股息、半導體、ＡＩ伺服器等族群成為關注重點。

文／吳旻蓁

進入十二月中旬，適逢台股ＥＴＦ年底換股高峰，台灣指數公司十二月十六日公告最新指數定期審核結果，包括群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、富邦特選高股息三○、群益半導體收益、永豐智能車供應鏈以及保德信市值動能五○等六檔ＥＴＦ同步進行成分股調整，牽動逾六千億資產規模，變動於十六日交易結束後生效。由於相關ＥＴＦ資產規模合計已具相當份量，市場普遍預期，被動式資金的集中調整，將對部分個股短線供需與股價波動帶來顯著影響。

成分股輪動浮現產業脈絡

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場常將ＥＴＦ換股解讀為投信「看好或看壞」個股，但實際上，多數ＥＴＦ屬於被動式產品，其投資決策高度依賴指數編製規則。本次換股，就是台灣指數公司依既定方法，在定期審核時點對流動性、市值、財務指標或殖利率等條件重新篩選後的結果。以高股息ＥＴＦ為例，群益台灣精選高息、大台灣高息低波與富邦特選高股息三○所追蹤的指數，核心邏輯皆圍繞「穩定配息能力」與「相對殖利率」排序，並搭配流動性與財務穩健度篩選。產業主題型與市值型ＥＴＦ亦同，群益半導體收益與永豐智能車供應鏈著重於產業別與權重配置，保德信市值動能五○則以市值與動能因子作為選股依據，並非短期題材操作，而是反映市場結構與量價變化的再平衡結果。

從歷史經驗觀察，ＥＴＦ換股對個股價格的影響，通常集中在三個階段。首先是公告日至生效日前，此一階段市場交易的是「預期心理」，新增成分股往往提前吸引資金卡位，成交量放大，股價相對強勢；遭刪除個股則容易承壓；由於部分ＥＴＦ規模龐大，市場會試算潛在買賣量，放大短線波動。

其次是生效日前後，特別是收盤集合競價時段；被動式資金為貼近指數表現，通常會在最接近生效點進行調整，導致尾盤爆量、價格跳動加劇，成為短線交易者關注的重點。第三則是生效後的修正期；一旦換股完成，事件性買盤退場，股價走勢將重新回歸基本面、產業前景與籌碼結構，若先前漲幅過快，回檔壓力亦隨之浮現。

進一步來看，全台第三大高股息的群益台灣精選高息，規模逾四千億、受益人逾一二八萬人，上市後歷經十一次除息、三次貼息，而今年第四季僅花兩天填息，平了去年第一季二天填息紀錄，也是今年第二次填息。而根據台灣指數公司公布成分股調整資料顯示，台灣精選高息本次調整持股八進八出；觀察其最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，新增個股包括卜蜂、大成鋼、長榮鋼、華碩、台新新光金、文曄、大聯大、可寧衛*等；剔除名單包含近期波動較大或已除息之個股等。

可寧衛進可攻退可守

在新增個股中，事業廢棄物處理大廠可寧衛引起市場一陣討論。可寧衛主要提供包含一般廢棄物、一般事業廢棄物以及有害事業廢棄物一站式清除處理服務業務；可寧衛是台灣最大的有害事業廢棄物處理廠商，其有害事業廢棄物固化處理量是業界第二名的五倍，在市場上具有絕對領導地位。公司迄今已陸續完成八座掩埋場的開發營運，並於一一年開始進行汞熱脫附廠之營運作業，主要處理高濃度汞廢棄物。近年來，可寧衛積極轉型多元化發展。公司一○○％持股的大創綠能主要經營漁電共生業務，位於高雄彌陀的第一期案場已經完工，發電規模為七○ＭＭＷ。此外，公司也投入土壤整治及固體再生燃料（ＳＲＧ）發電等新興業務，展現循環經濟的多元布局。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2384期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

推薦閱讀

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

擁有45年歷史的紡織廠新昕纖（4406）今（24）日突然公告桃園龜山廠員工大量解僱案，震驚市場。業界預估受影響員工不到90人，而新昕纖桃園龜山廠現有4000坪廠房將再另做規劃。

2025-12-24 14:47
月薪37K起跳！台電2026年招考769名僱員　1／6起開放報名

月薪37K起跳！台電2026年招考769名僱員　1／6起開放報名

台電今（24）日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，本次大舉釋出769個職缺，涵蓋配電、輸電、變電、電機等14類職務，高中職畢業即可報考。報名時間自2026年1月6日至1月19日，初試預定於5月10日在台北、台中、高雄及花蓮四地同步舉行。

2025-12-24 10:20
台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，國際貨幣基金（IMF）統計數據顯示，受惠於全球對先進半導體的強勁需求，台灣今年（2025年）在「人均所得」的達到3萬7827美元（約折合新台幣119萬元），在亞洲經濟體排第4，超越經濟強國南韓。

2025-12-24 12:04
12月台股高檔震盪　一表看漲贏大盤9檔高息ETF

12月台股高檔震盪　一表看漲贏大盤9檔高息ETF

12月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%，反而是今年來一直備感壓力的台股高息ETF逆轉翻揚，觀察同期間共有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息ETF(00919) 上漲7.21%漲幅居冠表現最出色；另外，國泰股利精選30(00701)、凱基優選高股息30(00915)也有5%以上的好表現。

2025-12-24 10:54
中國狂炒日本升息「世界末日」　老謝一句話點破：其實是在怕自己

中國狂炒日本升息「世界末日」　老謝一句話點破：其實是在怕自己

為什麼中國這麼在乎日本升息？財信傳媒董事長謝金河（老謝）直言，答案恐怕不在日本，而在中國自己。

2025-12-24 10:17
比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

國際貴金屬市場再掀狂潮，這回主角不是黃金，而是長期被忽視的鉑金。引述據國際貴金屬經銷機構《KITCO》資料，鉑金期貨近日出現驚人漲勢，單日大漲171美元、漲幅近8%，價格一度衝上每盎司2,323美元，改寫歷史新高，市場驚呼「沉睡巨人正式甦醒」。

2025-12-24 09:42
「Pay姊」輾壓！　聯卡中心曝女性刷卡3大指標全面超車男性

「Pay姊」輾壓！　聯卡中心曝女性刷卡3大指標全面超車男性

聯合信用卡處理中心（簡稱聯卡中心）今（24）日最新公布信用卡大數據分析，發現近一年女性在刷卡金額、刷卡筆數、使用卡數3大指標通通贏過男性，「Pay姊」正式站上消費C位。

2025-12-24 12:02
AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

AI需求持續火熱，日系外資最新出爐研究報告首度點名伺服器機殼與機架設計製造商勤誠（8210），不僅正式納入個股追蹤名單，還一口氣給出未來12個月目標價1200元、投資評等「買進」，看好勤誠將成為AI伺服器成長浪潮下的最大受惠者之一。

2025-12-24 11:39
散戶對華爾街影響力升溫！今年加碼美股刷新高　最愛輝達等3檔

散戶對華爾街影響力升溫！今年加碼美股刷新高　最愛輝達等3檔

分析師表示，由於個人投資者成為推動股市上漲的主要力量，預計今（2025）年流入美國股市的零售資金將創下歷史新高。而受降息預期的影響，股市上漲行情可能會延續到明年；輝達、特斯拉和Palantir則名列今年散戶最愛持股。

2025-12-24 10:57
記憶體股利空罩頂！華東大股東接力申讓漲不動　力積電虧損一度翻黑

記憶體股利空罩頂！華東大股東接力申讓漲不動　力積電虧損一度翻黑

受惠記憶體因缺貨價格走揚，華新集團旗下記憶體封測廠華東（8110）股價近期大幅上漲，主要股東華邦電（2344）也趁勢調整投資部位，以一般交易方式轉讓華東持股5000張，處分金額約2.7億元。

2025-12-24 09:59

讀者迴響

熱門新聞

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

台壽員工拿走暫收款　金管會證實

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

37萬存股族等到！台企銀盤中填權息　8大公股剩2金控趕進度

北捷隨機殺人案理賠　金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

AI吃電怪獸　南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

飾金飆每錢17320元天價　銀樓老闆笑喊「沒到頂！明天繼續漲」

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

地中海航運買不完　傳出欲收購全球第十大貨櫃船公司以星航運

又創新高！黃金期現貨突破4500美元　鈀金飆到3年沒見過

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366