年底ETF換股潮　六千億被動資金牽動台股短線波動

年底台股迎來ＥＴＦ換股高峰，六檔ＥＴＦ牽動逾六千億元被動式資金流向，權值、高股息、半導體、ＡＩ伺服器等族群成為關注重點。

文／吳旻蓁

進入十二月中旬，適逢台股ＥＴＦ年底換股高峰，台灣指數公司十二月十六日公告最新指數定期審核結果，包括群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、富邦特選高股息三○、群益半導體收益、永豐智能車供應鏈以及保德信市值動能五○等六檔ＥＴＦ同步進行成分股調整，牽動逾六千億資產規模，變動於十六日交易結束後生效。由於相關ＥＴＦ資產規模合計已具相當份量，市場普遍預期，被動式資金的集中調整，將對部分個股短線供需與股價波動帶來顯著影響。

成分股輪動浮現產業脈絡

市場常將ＥＴＦ換股解讀為投信「看好或看壞」個股，但實際上，多數ＥＴＦ屬於被動式產品，其投資決策高度依賴指數編製規則。本次換股，就是台灣指數公司依既定方法，在定期審核時點對流動性、市值、財務指標或殖利率等條件重新篩選後的結果。以高股息ＥＴＦ為例，群益台灣精選高息、大台灣高息低波與富邦特選高股息三○所追蹤的指數，核心邏輯皆圍繞「穩定配息能力」與「相對殖利率」排序，並搭配流動性與財務穩健度篩選。產業主題型與市值型ＥＴＦ亦同，群益半導體收益與永豐智能車供應鏈著重於產業別與權重配置，保德信市值動能五○則以市值與動能因子作為選股依據，並非短期題材操作，而是反映市場結構與量價變化的再平衡結果。

從歷史經驗觀察，ＥＴＦ換股對個股價格的影響，通常集中在三個階段。首先是公告日至生效日前，此一階段市場交易的是「預期心理」，新增成分股往往提前吸引資金卡位，成交量放大，股價相對強勢；遭刪除個股則容易承壓；由於部分ＥＴＦ規模龐大，市場會試算潛在買賣量，放大短線波動。

其次是生效日前後，特別是收盤集合競價時段；被動式資金為貼近指數表現，通常會在最接近生效點進行調整，導致尾盤爆量、價格跳動加劇，成為短線交易者關注的重點。第三則是生效後的修正期；一旦換股完成，事件性買盤退場，股價走勢將重新回歸基本面、產業前景與籌碼結構，若先前漲幅過快，回檔壓力亦隨之浮現。

進一步來看，全台第三大高股息的群益台灣精選高息，規模逾四千億、受益人逾一二八萬人，上市後歷經十一次除息、三次貼息，而今年第四季僅花兩天填息，平了去年第一季二天填息紀錄，也是今年第二次填息。而根據台灣指數公司公布成分股調整資料顯示，台灣精選高息本次調整持股八進八出；觀察其最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，新增個股包括卜蜂、大成鋼、長榮鋼、華碩、台新新光金、文曄、大聯大、可寧衛*等；剔除名單包含近期波動較大或已除息之個股等。

可寧衛進可攻退可守

在新增個股中，事業廢棄物處理大廠可寧衛引起市場一陣討論。可寧衛主要提供包含一般廢棄物、一般事業廢棄物以及有害事業廢棄物一站式清除處理服務業務；可寧衛是台灣最大的有害事業廢棄物處理廠商，其有害事業廢棄物固化處理量是業界第二名的五倍，在市場上具有絕對領導地位。公司迄今已陸續完成八座掩埋場的開發營運，並於一一年開始進行汞熱脫附廠之營運作業，主要處理高濃度汞廢棄物。近年來，可寧衛積極轉型多元化發展。公司一○○％持股的大創綠能主要經營漁電共生業務，位於高雄彌陀的第一期案場已經完工，發電規模為七○ＭＭＷ。此外，公司也投入土壤整治及固體再生燃料（ＳＲＧ）發電等新興業務，展現循環經濟的多元布局。（全文未完）

