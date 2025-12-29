台灣郵輪服務顧問公司取得MLC認證　成為地中海遊輪海員招聘代理

▲台灣遊輪服務顧問公司成為地中海遊輪海員招聘代理。（圖／MSC地中海郵輪提供）

記者張佩芬／台北報導

崴航集團今年3月底成立的台灣遊輪服務顧問公司(TCSC)，在10月14日正式取得2006年海事勞工公約(MLC)認證，並在本月16日通過地中海遊輪公司審查，正式指定為該公司海員招聘代理，除了是國內第一家獲MLC認證的公司，也是首家遊輪(郵輪)海員招募公司，正式與國際遊輪制度接軌，擴大海員就業機會，建立亞太遊輪人力與服務樞紐地位。

身兼台灣遊輪產業發展協會理事長的崴航董事長曾俊鵬指出，MLC是海運四大國際規範之一，2006年由國際勞工組織(ILO)制定，核心精神在於保障全球海員擁有體面、安全、受保障的工作與生活待遇。其國際地位與《國際海上人命安全公約》(SOLAS)、《船舶污染防治公約》(MARPOL) 及《國際船員培訓與發證公約》(STCW) 並列，是現代海事制度的四大根柱之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣地理位置絕佳，遊輪港口設施完善，國際遊輪公司紛紛來台，遊輪旅遊蓬勃發展。2019年新冠肺炎疫情之前年達94.6萬人次，高居亞洲第二位。疫情過去後，快速恢復，今年估計可達98萬人次，將超越疫情之前。

遊輪產業範圍廣泛，非常龐大，政府與民間均積極投入，但礙於台灣為非聯合國會員，僅有極少數個人申請到上遊輪服務，崴航約兩年開始與廈門有取得MLC認證的公司合作，在台灣招募郵輪海員，並與協會主要成員合作，設立台灣遊輪服務顧問公司。

依據國際海事勞工公約(MLC 2006)規定，欲從事遊輪人力的招聘與安置必須通過服務合規聲明(SPRS)，以保障國際海事勞工權益。歷經近一年的準備和努力，公司終於通過勞氏船籍社(Lloyd's Registry)的認證，並於2025年10月14日取得證書，具備招聘海員的資格。

曾俊鵬指出，台灣擁有的貨輪噸位5800多萬噸，世界排名第八位，是了不起的成就，因此貨輪船員出路問題不大，但我們沒有國際遊輪公司，海員只有靠外國遊輪公司。

台灣人才素質高，為國際遊輪公司肯定，有了SRPS證書後，即可和國際接軌，推薦年輕人上國際遊輪工作，倍增所得，增廣國際見聞，公司預計明年2月開始招募與培訓工作。

協會預計明年2月4日在美福大飯店舉辦公開說明會，將此項優質就業機會推介學校和社會大眾，之後將展開人才招募訓練，也會繼續與廈門方面合作推廣多國郵輪招募業務。