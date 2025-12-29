林志玲現身洋基工程開幕戰　復華應援方舟理念主動布局未來明日之星

財經中心／綜合報導

台灣職籃PLG迎來2025年最吸睛的壓軸主場開幕戰。新生力軍「洋基工程籃球隊」12/27於新竹市立體育館的主場首秀，不僅吸引 3,400 名球迷擠爆場館，國民女神林志玲更驚喜現身，不僅與啦啦隊 YoungKey Girls 跨界合跳韓國女團舞，更親自為球隊加油打氣，引發全場暴動。

▲國民女神林志玲驚喜現身洋基工程主場開幕戰。（圖／洋基工程職業籃球隊）

洋基工程從機電工程業跨足籃球圈，將四十餘年累積的專業精神注入體壇，「Yankey ARK」LOGO 象徵承載夢想與信念的方舟，結合錨所代表的穩定力量，並融入運動科學與數據分析的電路設計，期望在未來航程中，無論風雨多大，皆能堅守初心，以專業知識化解挑戰，帶領球迷穩健前行，航向夢想的彼岸；其贊助夥伴復華投信也藉由最新募集成立的 00991A（復華台灣未來 50 主動式 ETF） 展現主動領先布局台灣產業未來明日之星的投資理念。

職籃新星與投資黑馬的「方舟理念」：發掘潛力、挑戰未來

洋基工程作為台灣職籃新勢力，從成軍到主場首戰僅用兩個多月便展現極大爆發力，林志玲在現場分享，她深受洋基工程「勇於挑戰、永不放棄」的精神感動，並祝福球隊能「帶著勇氣乘上方舟，乘風破浪創造榮耀」。媒體觀察發現，這份對於「未來性」的追求，與贊助夥伴復華投信的投資理念高度契合。

以近期才募集成立的00991A為例，根據官網資料顯示，該ETF訴求從台股市值前150大上市櫃企業中，精選趨勢剛形成、潛力尚未爆發的成長標的，掌握台灣未來主要的經濟成長動力，打造未來的台灣50。據統計，自12月18日掛牌交易以來，持續受投資人青睞，除了首次募集金額108億元，刷新主動式台股ETF紀錄之外，掛牌後1周持續吸引投資人青睞，規模淨增加近60億元，截至12/26規模已達166億元，受益人數更迅速擴張至6萬人，展現投資人對於主動未來50的高度信賴。

▲職籃新星與投資黑馬一同展現對於「未來性」的追求。（圖／洋基工程職業籃球隊）

復華投信：投資如職業運動 需長期耕耘及培養紀律

如同職業運動需長期耕耘及培養紀律精神，復華投信副董事長周輝啟曾多次強調，「投資的基本動作要正確」。他認為，投資就像練武，需要紮實的底子與有紀律的「內功心法」；復華透過強大的「行腳式投研團隊」進行深度研究，取代單憑短線訊息的投資決策,。這種「遵守投資紀律、克服人性弱點」的態度，與運動員在場上追求精準執行戰術、爭取最後勝利的體育精神不謀而合。