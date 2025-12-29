從不銹鋼到永續共好　華新麗華成為鹽水轉型關鍵推手

▲電纜大廠華新麗華。（圖／華新麗華提供）

記者高兆麟／台北報導

在企業追求成長與永續並進的時代，如何將產業布局與地方發展緊密結合，已成為衡量企業長期競爭力的重要指標。電線電纜大廠華新麗華（1605）深耕不銹鋼與材料產業之餘，也在台南鹽水這座百年小鎮，實踐企業與地方共生的經營思維。隨著產業投資、就業機會與社會參與持續擴大，華新麗華不僅成為台灣不銹鋼產業的重要支柱，也逐步扮演起推動地方轉型與人口回流的關鍵角色，讓產業動能轉化為區域發展的長期動力。

提起鹽水，多數人想到的是元宵節萬人空巷的蜂炮盛會，但節慶過後，小鎮恢復平日寧靜，青年人多半離鄉打拚，留下老人家獨守。據統計，鹽水65歲以上人口比例高達24%，每5位居民就有一位是老年人，已邁入超高齡社會。隨著獨居與弱勢長者人數增加，照護資源的即時性、完整性極為重要。



為了改善長者的生活品質，守護弱勢長輩的華山基金會提供關懷訪視、物資協助、陪同就醫、房屋修繕等服務。華山基金會台南B區市站長林芝瑤感謝在地企業的支持，讓鹽水愛心天使站能將工時妥善運用在服務上，針對一些特殊狀況的長輩提供更有質量的協助。



位於台南市邊陲的鹽水，許多孩子走在相對艱辛的求學路上。坔頭港國小校長關向君感慨地說：「這裡雖然是偏鄉，但我們的小朋友一樣很聰明，他們只是更需要資源跟機會。」為提升學生的閱讀素養，當地國小教師群攜手華新麗華，引進國語日報的讀報教育資源，由教師進行讀報教學，引導孩子從新聞認識世界，深化閱讀理解與獨立思考的能力，為下一代點亮無限可能。

日漸提升的生活品質，以及優質產業創造的就業機會，正悄悄改寫人口遷移的趨勢。據戶政事務所統計，2010至2022年，鹽水社會增加率呈現負成長，但近2年翻轉為正值，代表儘管仍有人選擇離開，但更多北漂族與外地人才選擇回流或定居於此。



1993年，華新麗華在鹽水設立不銹鋼廠，如今該廠成為台灣不銹鋼產業的重要據點，員工人數約1500人，其中85%來自在地人才，青年不再遠走他鄉，選擇留在熟悉的家園。



華新麗華不銹鋼事業總經理陳忠勳強調，「我們致力於解決北漂青年返鄉的就業問題，對社會穩定性跟區域發展的平衡性有很大意義。」他深信，當年輕人願意留下來，年邁的父母能與所愛的人相伴，人與人的連結將使社會更和諧。



華新麗華表示，公司不只是一家企業，也是居民信賴的好鄰居，除了長期投入鄰里關懷、孩童教育、創造就業機會，每年也贊助支持鹽水最具代表性的蜂炮盛會，並協助區公所推動社區環境美化，認養廠區周邊道路樹植、排水渠道清淤，以及鄰近公園的維護工作，為地方打造更宜居的生活環境。



從人文出發、以永續為核心，華新麗華攜手在地社區，為百年小鎮鹽水締下一個綠色約定。這個約定，將在每位居民的生活中延續，在人文、自然與產業之間，找到剛剛好的平衡。