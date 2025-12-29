牛氣沖天　台股上周周漲幅3.1％居亞股之冠

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周美股適逢聖誕假期，交投趨於清淡，不過道瓊及標普500指數，在強勁的經濟數據激勵下持續創高，中國信託投信統計，上周亞股整體漲多於跌，台股上漲3.1%最強，南韓上漲2.7%居次，而菲律賓漲幅2.4%、越南漲幅1.5%。而泰國、印度也分別上漲0.6%及0.1%。印尼則小跌0.8%。今年以來，南韓大漲74.64%為亞股之冠，越南漲幅也高達37.65%位居亞軍。

美股創高帶動市場投資情緒，觀察上週資金流向，新興亞股整體淨流入41.4億美元，其中，南韓、台股最受外資青睞，分別獲買超29億美元及13.2億美元，另外，外資買超印尼1.1億美元、泰國0.7億美元、越南0.6億美元，僅有印度呈現賣超3億美元。

美國經濟數據與美股觀察，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，近期Google旗下雲端運算部門Google Cloud宣布與資安公司Palo Alto Networks擴大合作，凸顯AI產業發展及投資趨勢已逐漸由硬體基礎建設，延伸至應用相關配套軟體、系統等次產業，AI模型開發方向也由生成文字、圖像、影音的大語言模型，轉往透過接收視覺資料進行學習之新一代AI世界模型，顯示產業商機開始外擴，投資人可留意由AI向外延伸的供應鏈族群。另一方面，隨著Google、Meta及中國AI模型持續追進下，OpenAI恐面臨領先優勢流失、用戶成長疲軟及商業模式能否持續等疑慮。

羅世明進一步指出，短線需留意川普將於1月初提名新的聯準會主席人選，市場緊盯關稅議題後續發展，市場普遍預期，最高法院可能宣判不得依據IEEPA加徵關稅，但川普或許改以122條款對各國加徵關稅，並展開301調查等替代措施，引用法條調整過程雖然充滿不確定性，加上投資人對部分AI股有估值過高疑慮，恐怕進一步引發市場震盪，建議可採取多元資產配置策略，降低投資組合的波動風險。



