快訊／台積電跌15元至1515　台股下挫逾180點

記者林潔禎／台北報導

美股29日全面收跌，台股今（30日）以下跌87.07點、28723.82點開出，指數拉回整理，下挫逾180點，回測28600點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1515元，跌幅0.98％；鴻海（2317）下跌0.5元至230.5元；聯發科（2454）下跌15元至1405元；廣達（2382）維持平盤來到263元；長榮（2603）上漲0.5元至191元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌249.04點或0.51％，收在48461.93點；標準普爾500指數下跌24.2點或0.35％，收6905.74點；那斯達克指數下跌118.75點或0.5％，收在23474.35點；費城半導體指數下跌29.37點或0.41％，收7178.27點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48461.93 ▼249.04 ▼0.51% S&P500 6905.74 ▼24.2 ▼0.35% NASDAQ 23474.35 ▼118.75 ▼0.5% 費城半導體指數 7178.27 ▼29.37 ▼0.41%

