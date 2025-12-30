快訊／台積電跌15元至1515　台股下挫逾180點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股29日全面收跌，台股今（30日）以下跌87.07點、28723.82點開出，指數拉回整理，下挫逾180點，回測28600點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1515元，跌幅0.98％；鴻海（2317）下跌0.5元至230.5元；聯發科（2454）下跌15元至1405元；廣達（2382）維持平盤來到263元；長榮（2603）上漲0.5元至191元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌249.04點或0.51％，收在48461.93點；標準普爾500指數下跌24.2點或0.35％，收6905.74點；那斯達克指數下跌118.75點或0.5％，收在23474.35點；費城半導體指數下跌29.37點或0.41％，收7178.27點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48461.93
|▼249.04
|▼0.51%
|S&P500
|6905.74
|▼24.2
|▼0.35%
|NASDAQ
|23474.35
|▼118.75
|▼0.5%
|費城半導體指數
|7178.27
|▼29.37
|▼0.41%
資料來源：證交所
讀者迴響