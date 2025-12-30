ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中籤有望現賺11.4萬元！　矽科宏晟掛牌上櫃股價飆漲6成

▲▼矽科宏晟董事長郭錦松（左6）、總經理柯燦塗（左4）率領經營團隊掛牌。（圖／公司提公）

▲矽科宏晟董事長郭錦松（左6）、總經理柯燦塗（左4）率領經營團隊掛牌。（圖／公司提供）

記者高兆麟／台北報導

高科技產業製程化學品供應系統廠矽科宏晟（6725）今日以承銷價188元正式上櫃掛牌交易，並上演蜜月行情，盤中最高上衝至302元，漲幅達60.64%，換算下來，幸運抽中1張的投資人，最高有望現賺11.4萬元。

AI 與高效能運算（HPC）需求推升全球晶圓廠進入新一輪建廠週期，帶動先進製程與先進封裝建廠需求大幅增加。深耕化學品供應系統與廠務整合工程的矽科宏晟不僅深度參與5奈米、7奈米、10奈米等先進製程，更跨入先進封裝領域，在全球供應鏈中建立高門檻技術優勢。

矽科宏晟在先進製程領域具備完整實績，是亞洲唯一同時服務先進製程/封裝與4K2K高階顯示製程的化學品供應系統廠商。公司累積接近3,000套以上系統銷售量，工程版圖涵蓋N20、N10、N7到N5多個節點，並承攬晶圓代工大廠多項先進製程化學品供應系統工程大型建廠案。此外，在先進封裝領域也具備多項實績一路跨入AI伺服器相關應用，掌握新世代晶片擴張的長期需求。

市場分析指出，AI 崛起推升專用加速器（AI Chips）需求大增，各大晶圓廠資本支出連年擴張，先進製程與先進封裝產能更是供不應求，使化學品供應系統與相關廠務工程需求明顯走強。矽科宏晟憑藉完整的建廠與設備供應能量及經驗，成為 AI時代的重要基礎建設供應鏈。

除了先進製程與封裝建廠，公司近年積極投入化學廢液回收與再利用技術。半導體製程每年產生超過300萬噸廢液，回收市場快速成長。矽科宏晟提出化學品供應到廢液回收與再利用藍圖，產品線涵蓋廢液回收再生設備等技術，達到節省原料成本及降低廢棄物排放雙重效果，也符合各國半導體大廠的 ESG長期需求。公司將廢液再利用能力視為下一階段發展方向，持續投入。

目前矽科宏晟技術已橫跨半導體、面板與太陽能等多高科技產業領域，並具備多座高科技產業工程建廠實績。全球設點遍及台灣、上海、廣州、美國、日本、新加坡，有能力配合客戶海外建廠計畫快速部署人力與供應鏈。法人看好，隨日本、美國與東南亞建廠腳步加快，加上公司具備 TCM 維運團隊支援能力，未來營運成長可期。

